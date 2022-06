Alessandro Borghese 4 Ristoranti fa tappa a Verona: i locali in gara nella puntata del 12 giugno

Fa tappa a Verona Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la sfida tra i migliori ristoratori d'Italia si sposta nel capoluogo scaligero per l'episodio che andrà in onda domenica 12 giugno su Sky e in streaming su NOW. In gara ci saranno Gianni del ristorante "Ponte Pietra", Barbara dell'"Osteria Il Bertoldo", Micol dell'"Antica Amelia Bistrot" e Vittorio con il suo ristorante "Benda".

Come di consueto, i quattro ristoratori dovranno sfidarsi per determinare chi tra loro è il migliore in ciascuna categoria. Ognuno di loro inviterà gli altri concorrenti che, accompagnati da chef Borghese, dovranno poi degustare i piatti, commentare e votare con un punteggio da 0 a 10 le quattro categorie oggetto della valutazione: location, menù, servizio e conto finale del ristorante.

È inoltre prevista anche una categoria "special" che varia a seconda della puntata: i quattro ristoratori, infatti, dovranno sfidarsi su un unico piatto uguale per tutti che viene considerato il "piatto protagonista" della singola puntata. Appuntamento allora da non perdere quello di domenica sera in compagnia di chef Borghese e della Verona da bere e mangiare con gusto.