Attivato Alert System per comunicazioni rapide in caso di emergenza

Una piena dell'Adige, come quella avvenuta due settimane fa, ma anche incendi o eventi quotidiani come l'interruzione dell'acqua potabile, un inatteso black-out, la chiusura di strade o scuole. Per comunicare rapidamente queste ed altre piccole o grandi emergenze, il Comune di Verona ha attivato da ieri, 14 novembre, Alert System. Ed è un servizio di informazione telefonica, gestito dalla società ComunicaItalia, creato per raggiungere nel modo più veloce il maggior numero di persone in città in caso di criticità.

Per far funzionare nel miglior modo possibile Alert System è fondamentale iscriversi gratuitamente. Il servizio non è solamente dedicato ai cittadini ma anche ai visitatori in città, in modo tale che nessuno possa essere sorpreso da situazioni di emergenza. Il Comune potrà così creare delle liste di utenti telefonici per raggiungerli in maniera precisa ed efficace. Elenchi che potranno essere geolocalizzati in frazioni, quartieri, vie e altro anche in base all’iscrizione effettuata dal cittadino.

QUI IL LINK PER L'ISCRIZIONE

Alert System funziona con un normale telefono, sia mobile che fisso, che la pubblica amministrazione usa per registrare il messaggio da comunicare, in modo autonomo e sicuro. Attraverso il sito, con semplici procedure, si può poi lanciare una campagna ed in tempo reale la comunicazione raggiunge i cittadini sia su telefono fisso che mobile con chiamate vocali, sms, fax e app per smartphone.

Il sistema sarà gestito dalla protezione civile comunale, sotto la direzione del sindaco, in base alle allerte che giungeranno dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto e in base alle emergenze cittadine che dovessero verificarsi.

«È uno strumento che consente di allertare la popolazione in maniera efficace, rapida, sui temi di particolare criticità - ha commentato durante la presentazione l'assessora alla sicurezza di Verona Stefania Zivelonghi - Abbiamo vissuto recentemente un rischio di esondazione del fiume Adige, e quindi siamo consapevoli che questo e molti altri eventi possono capitare. Da qui la necessità di raggiungere rapidamente i cittadini, in particolare quelli presenti in una determinata area, che è un’esigenza assoluta. Questo servizio si affianca agli altri strumenti di comunicazione del Comune, al momento qui non ha paragoni, e va nella direzione di implementare e rafforzare tutto il sistema di protezione civile del Comune di Verona. Ora partirà una campagna di comunicazione in modo da raggiungere il più elevato numero possibile di cellulari, che verrà anche promossa nelle aree turismo».

«Alert Sistem è un prodotto italiano realizzato in 25 anni di lavoro - ha spiegato il direttore di ComunicaItalia Paolo Balestri - ed è basato su una struttura tecnica unica in Italia. Tutte le macchine e le operazioni sono esclusivamente tenute in Italia, per tutelare la privacy, e i dati sono tenuti in server controllati h24».