Aldi ha inaugurato il suo quarto punto vendita a Verona

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, ha aperto giovedì 23 dicembre 2021 il suo quarto punto vendita a Verona in Via Mameli 75, nel quartiere Borgo Trento. Il successo dell’offerta discount di qualità firmata ALDI si consolida dunque nella città veneta, dove è già presente con tre negozi, in Piazza Cittadella, Corso Venezia e Viale del Lavoro. Una conferma della volontà dell’azienda di «continuare a investire sul territorio di Verona, dove l’azienda è presente non solo con 7 punti vendita, ma anche con la propria sede centrale italiana e con il polo logistico di Oppeano».

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 21 e la domenica dalle ore 9 alle ore 20, il negozio, che offre 53 posti auto gratuiti a disposizione dei clienti, proporrà speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali. Lo store concept, sviluppato su una superficie di oltre 1.000 m2, è studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, per offrire loro un’esperienza di acquisto “smart” attraverso un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo per agevolare i clienti a completare la propria spesa in poco tempo e con semplicità.