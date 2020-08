Aldi inaugura il terzo discount a Verona, 13 nuovi posti di lavoro in Zai

Terzo discount a Verona, il 25esimo in Veneto e il 90esimo in Italia; un punto vendita che ha creato 13 nuovi posti di lavoro in Zai. Aldi, multinazionale della grande distribuzione organizzata, amplia la sua offerta nel capoluogo scaligero ed accelera i suoi investimenti in Italia.

Dopo i negozi in Piazza Cittadella 24 e in Corso Venezia 107, il terzo Aldi di Verona sarà inaugurato in Viale del Lavoro 23 domani, 6 agosto. L'area vendita del nuovo discount è di 900 metri quadrati e ci saranno più di 150 posti auto a disposizione dei clienti. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. Il terzo Aldi di Verona ha portato 13 nuovi posti di lavoro in Zai ed ora in Veneto lavorano in Aldi 834 collaboratori.

All'interno dello store, i clienti troveranno un ampio spazio per le promozioni settimanali a cui si aggiungono le offerte in sottocosto previste per l'inaugurazione. Un modo per festeggiare l'apertura e per far provare a sempre più clienti l'assortimento di Aldi.

Insieme all'inaugurazione di Verona, lo stesso giorno apriranno i battenti altri due punti vendita Aldi, a Bologna e a Sottomarina di Chioggia, per un totale di otto negozi aperti dalla fine del lockdown, a cui si è aggiunta anche l'importante inaugurazione del secondo polo logistico del gruppo, a Landriano, in provincia di Pavia.

(Logo Aldi)