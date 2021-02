Premio internazionale per una spa firmata dall'architetto veronese Alberto Apostoli

È un’oasi di benessere a picco sul mare, sviluppata per 3.600 metri quadrati utilizzando solo materiali che permettono una piena integrazione con il contesto. Il suo nome è Portopiccolo Spa, parte dell'omonimo sviluppo ricettivo recentemente completato nel golfo di Trieste, e da novembre 2020 proclamata vincitrice del «2020 World Luxury Spa Awards» nella categoria «Luxury Destination Spa».

Tra terrazzamenti panoramici ricchi di vegetazione, superfici in pietra dalle tonalità chiare e ampie vetrate che permettono viste mozzafiato, rappresenta un tassello importante per il borgo di Sistiana, di nuova concezione, e una location wellness di riferimento internazionale per la qualità dei servizi offerti, l'orientamento sostenibile e l'eleganza della sua architettura.

Firmata da Studio Apostoli di Alberto Apostoli (incaricato dell'involucro, dell'interior design e anche del business plan), la spa si articola su tre livelli, ai quali corrisponde un preciso concept di utilizzo, con una dimensione collettiva e corale al piano terra, e una sempre più intima man mano che si salgono i piani. In particolare, l’ultimo piano accoglie la beauty spa, con numerose cabine per i trattamenti estetici, ed è arricchito da una Panoramic Spa Suite per la coppia e da un spa privata, con percorso kneipp e cascata di ghiaccio, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala relax, una vasca fredda e una salina per le cure allo iodio.

«Best SPA Concept», «Best Wellness Area», «Best Medical Spa» e «Wellness & Spa Design Studio of the year 2019» sono solo alcuni dei più recenti premi assegnati ad Alberto Apostoli, l’architetto italiano che a partire dal 1997, dalla sua sede in provincia di Verona, opera nell'industria del benessere.

