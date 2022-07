Alberto Angela in città per le riprese della trasmissione dedicata alle meraviglie di Verona

Negli ultimi giorni il presentatore televisivo Alberto Angela è stato impegnato a Verona per effettuare le registrazioni del programma "Meraviglie". Tra i set d'eccezione nel capoluogo scaligero si contano il museo di Castelvecchio e il ponte scaligero, così come la stessa arena di Verona con alcune immagini tratte anche dal dietro le quinte della recente rappresentazione di "Carmen". E, ancora, l'immancabile cortile della Casa di Giulietta e le arche scaligere.

La messa in onda sulla Rai della puntata dedicata a Verona della trasmissione "Meraviglie" dovrebbe essere per il prossimo autunno. Alberto Angela, figlio del celebre divulgatore scientifico Piero Angela, era giunto in città lunedì e per l'intera settimana, in compagnia della sua troupe, ha realizzato le riprese che porteranno le meraviglie di Verona nelle case di tutti gli italiani.