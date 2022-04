Per i suoi 40 anni, il gruppo Agesci Verona 20 regala un albero al parco giochi di Via Poerio

Un nuovo albero per il quartiere di Ponte Crencano a Verona per celebrare i quarantanni del gruppo scout Verona 20.

Il gruppo Agesci Verona 20, con sede nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, ha piantato un nuovo albero nel parco giochi di Via Poerio. La piantumazione è stata corredata da una piccola cerimonia organizzata con il contributo dei ragazzi del gruppo delle varie fasce d'età.

I ragazzi del clan si sono occupati di scavare la buca per l'albero. I ragazzi del noviziato hanno preparato una capsula del tempo, sotterrata con le radici dell'albero e contenente un messaggio per gli abitanti del futuro. Gli esploratori hanno preparato la targa commemorativa con legno e pirografo. Le guide hanno scritto alcune poesie. Ed infine i lupetti hanno letto alcune riflessioni sul valore degli alberi per l'ecosistema, la natura e la comunità.

L'idea è nata qualche mese fa, come parte di una serie di iniziative che il gruppo scout ha previsto per il festeggiamento del quarantennale. Il gruppo infatti è nato nel 1982 per iniziativa di alcuni giovani, insieme a padre Leonardo Ciarlo, allora curato della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice.

«Ringrazio gli scout per aver voluto condividere con la circoscrizione e la cittadinanza questo traguardo importante - ha detto la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze - Una chioma in più al parco giochi di Via Poerio simboleggia la presenza radicata dello scoutismo nel nostro quartiere, un albero del quale i ragazzi e le ragazze si prenderanno cura testimoniando il valore del rispetto e della cura del bene comune».