Immancabile nell’anno del centenario l'albero di Natale accende le feste a Verona grazie a Bauli

Verona torna a vestirsi di luce in occasione del Natale. Bauli ha rinnovato infatti per il tredicesimo anno consecutivo il suo impegno per la città veronese: nella serata di venerdì 18 novembre, si è tenuta l’accensione dello storico albero alto 20 metri in Porta Nuova, uno degli immancabili simboli che caratterizzano il periodo delle Feste.

Alla presenza delle principali autorità cittadine, tra le quali anche il sindaco Damiano Tommasi, nonché della famiglia Bauli, si è dato dunque il via ufficiale alle festività in città. Le suggestive Porta Nuova, Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, location dei tanto amati mercatini di Natale, si illuminano nuovamente grazie agli iconici abeti firmati Bauli per rendere ancora più speciale l’atmosfera natalizia. Anche quest’anno, dunque, Bauli augura a tutti "Buone Feste da Verona", la città degli innamorati e…del Pandoro!