L'Albero della Cultura torna con un evento a Villafranca di Verona

Torna l’Albero della Cultura, simbolo della speranza per tutti coloro che di cultura sentono un vero bisogno, e che pensano che la cultura vada coltivata, custodita e protetta come la natura che ci nutre e senza cui non potremmo vivere. La quarta Edizione dell’Albero della Cultura si svolgerà presso il Comune di Villafranca di Verona il prossimo 3 giugno 2022, in occasione della Settimana dedicata alla politica ambientale europea, con una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Villafranca volte proprio alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in queste giornate particolari.

Promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia con la collaborazione del Comune di Villafranca, e il patrocinio di ANCI, WWF Italia e Confassociazioni, il programma prevede presso l’Auditorium del Castello alcune letture sulla natura con figure di particolare rilievo istituzionale ed artisti come Davide Rondoni, poeta accompagnato al pianoforte dal Maestro Cristian Deliso, la ballerina Elisa Cipriani che collabora anche con la Fondazione Arena di Verona e la regia di Alfonso de Filippis.A seguire l’evento prevede la piantumazione di un albero della cultura presso la Biblioteca.

Anna Lisa Tiberio in veste di Assessore all'Istruzione, Legalità e lavoro e come Coordinatrice della Rete di Cittadinanza e Costituzione che riunisce 60 Istituti scolastici conferma che «è particolarmente motivata a portare avanti questo progetto in molte Città italiane e nelle loro rispettive province con il coinvolgimento attivo del Mondo Scuola . A Villafranca di Verona saranno presenti gli Studenti degli Istituti Bolisani ,Stefani Bentegodi, Anti e Liceo Medi che arricchiranno la giornata di contenuti valoriali importanti. La musica e il linguaggio poetico diventeranno motore propulsivo di un cammino teso a implementare il rispetto dell'ambiente e a sostenere la Cultura e le tradizioni con un'attenzione particolare al valore della Ricerca».

Il laboratorio di poesia

L’Accademia Mondiale della Poesia, che è nata a Verona nel 2001 e riunisce 60 poeti, tra i piu? famosi al mondo, propone un laboratorio di poesia in presenza, che si terrà sabato 3 giugno 2022 dalle 19 alle 21 presso il locale l'Infame a Verona in zona universitaria. Condurrà il laboratorio Davide Rondoni, poeta e scrittore, che ha pubblicato diversi volumi di poesia con i quali ha vinto alcuni tra i maggiori premi di poesia.

Il laboratorio è stato pensato per gli animi inquieti, pazzi e squinternati e per chi ama fino alle lacrime la tenerezza delle parole verso la vita. Adatto per chi vuole avvicinarsi alla scrittura poetica come strumento espressivo e conoscitivo, o per chi già scrive e desidera affinare ricerca introspettiva e consapevolezza di editing sul proprio manoscritto. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni e/o iscrizioni inviare una mail a accademiamondialepoesia@gmail.com.