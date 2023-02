Nuovi alberi sono stati messi a dimora alla scuola dell’infanzia "Aquilone"

Prosegue la piantumazione di nuovi vegetali a Verona, dopo l'avvio del piano dell'Amministrazione comunale partito ai primi del mese di febbraio da Porta Palio.

Alcune piante di Celtis infatti sono state piantate giovedì nell’area verde della scuola dell’infanzia "Aquilone", in via Emo al Saval. Alla piantumazione erano presenti l’assessore ai Giardini Federico Benini e il presidente della Circoscrizione Terza Riccardo Olivieri, che hanno ricordato l’impegno dell’Amministrazione in tema di riforestazione urbana.

Nei giorni il Comune di Verona ha lanciato anche le nuove modalità per la raccolta del verde privato.