Piantati 24 alberi a Borgo Roma: «Via a gennaio alla piantumazione di altre 580 piante»

Una ricca varietà di piante ad alto fusto, per complessivi 24 nuovi alberi piantati, da martedì arricchisce l’area verde di via Bellaria a Borgo Roma, recentemente sistemata. Un importante intervento di riforestazione urbana progettato dall’Amministrazione comunale di Verona e reso possibile grazie al supporto del Comitato Verona Sud, che ha donato alla città le 24 piante: una decina di “bagolari”, 7 tigli e 7 gelsi, alberi tutti a foglie caduche, che si distinguono per la resistenza all'inquinamento urbano e che assicurano fitta ombra

Da gennaio 2023 prenderà il via il piano allargato del verde cittadino, con la messa a dimora delle prime 580 piante in diverse zone della città. Nei mesi successivi saranno piantati anche arbusti di grandi dimensioni nei grandi parchi urbani veronesi, il tutto per accrescere sempre di più la qualità e la quantità del verde urbano.

A seguire i lavori di piantumazione effettuati martedì mattina, oltre ai rappresentanti del Comitato, l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini.

«Si tratta di un ulteriore intervento in favore del verde di Verona Sud, sostenuto dal Comitato Verona Sud che ringrazio – ha sottolineato l’assessore Benini –. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale generato dalle numerose varianti urbanistiche realizzate negli anni in questa zona della città e favorire sempre di più una miglior qualità della vita per i cittadini. Da gennaio daremo il via ad un ampio piano di intervento, con la piantumazione delle prime 580 piante in diverse zone della città».