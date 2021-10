Cinque ippocastani tagliati in Via Menotti, poi partiranno nuove piantumazioni

Nella Sala Gozzi di Palazzo Barbieri, l'assessore ai giardini di Verona Marco Padovani e il presidente di Amia Bruno Tacchella hanno incontrato nei giorni scorsi le associazioni che collaborano con il Comune e che hanno partecipato alla stesura del Regolamento del Verde. Oltre ai tecnici comunali Stefano Oliboni, Luigi Fiorio e i tecnici di Amia Marco Magnano e Francesco Donini, sono intervenuti gli ordini professionali di architetti e agronomi, la Società italiana arboricoltura, i florovivaisti, Italia Nostra, Verona Polis e il gruppo di azione civica FrOnda Verde.

Durante l’incontro, è stata fatta una panoramica sugli interventi eseguiti finora per sistemare le piante ammalate o rese pericolanti dal maltempo. Ed è stata annunciata la conclusione di questo ciclo di azioni programmate con l’abbattimento di 5 ippocastani in Via Ciro Menotti.

Alla riunione ha parlato anche Carlo Leone in rappresentanza dello Studio Verde di Torino, il quale ha effettuato l'analisi della stabilità degli alberi a seguito degli eventi atmosferici dell'agosto 2020. In quell’occasione sono state molte le piante colpite, la maggior parte delle quali però già traumatizzate per vari motivi. La valutazione è stata fatta su più di 4mila piante, concentrandosi su macro difetti, classificando come pericolosi quelli con difetti macroscopici in una o più parti dell’albero, sia sulla parte bassa ma soprattutto su quella alta che rende particolarmente pericolosa la stabilità e quindi la sicurezza dei cittadini.

Infine, è stata illustrata la contemporanea azione di riforestazione urbana con tutte le nuove piantumazioni che verranno fatte entro l'autunno: 400 alberi da parte di Amia e 400 da parte del Comune. Ed in questi quattro anni di amministrazione sono stati piantati 2.500 alberi per l’iniziativa "Un albero ogni nato", e in totale almeno 20mila alberi. A questi si aggiungono tutti gli arbusti e i cespugli per un totale di 40mila nuove piantumazioni.

«Questo incontro, che segue quello già fatto a giugno - ha commentato l'assessore Padovani - rispecchia lo spirito del Regolamento del verde, e cioè la trasparenza con cui il Comune sta affrontando per la prima volta la gestione scientifica del nostro patrimonio arboreo. Già nel precedente incontro, prima di iniziare i tagli, erano stati presentati i dati sulle piantumazioni e sugli abbattimenti fatti a seguito di perizie e verifiche. Un tema delicato come dimostrano le polemiche, spesso sterili, emerse nel corso degli interventi, nonostante avessimo avvisato tutti che si doveva procedere con alcuni tagli indispensabili per la sicurezza. È ovviamente scontato che nessuna amministrazione prova gusto ad abbattere gli alberi, quando viene fatto è solo per motivi di reale necessità e sulla base di precise perizie tecniche. Si tratta spesso di strumentalizzazioni visto che, stranamente, nessuno ricorda gli oltre 20mila alberi piantati in questi 4 anni. Ciò che si sta facendo è una manutenzione seria del nostro patrimonio verde, ricordiamo infatti che nel tessuto urbano molte specie sono in sofferenza e si ammalano facilmente, questo è il motivo per cui le stiamo sostituendo con piante autoctone. Con Amia, siamo impegnati in un piano di piantumazione importante a seguito anche di nuove risorse che sono state reperite».