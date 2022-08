Ad Albaredo torna la Sagra di San Rocco con i fuochi sull'Adige: «Alcune novità renderanno davvero unico l’appuntamento»

Un calendario ricco di eventi e manifestazioni sportive per l'atteso ritorno della Sagra di San Rocco, la tradizionale kermesse che coinvolge tutto il territorio della bassa veronese, concludendosi il 23 agosto 2022 con i fuochi d'artificio sull’argine dell’Adige, spettacolo pirotecnico unico nel suo genere e apprezzato anche dai comuni e dalle province limitrofe. «Dopo tre anni di restrizioni finalmente la Sagra torna in tutto il suo splendore – afferma Giovanni Ruta, sindaco di Albaredo d’Adige – con alcune novità che renderanno unico l’appuntamento». Infatti i nomi in cartellone sono di alto profilo e per la prima volta nella storia della Sagra a fare da main sponsor c’è Berlin Packaging, azienda leader nella fornitura di packaging in vetro, plastica, metallo e chiusure presente sul territorio albaretano dallo scorso settembre.

«Ringraziamo Berlin Packaging perché fin dal suo insediamento nel nostro Comune ha dimostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti della nostra Istituzione e del territorio – afferma Ruta – consentendoci di offrire degli spettacoli e una scelta che non sarebbe stato possibile garantire. Ovviamente – conclude il sindaco – il ringraziamento più grande va alla Proloco e ai nostri volontari senza il supporto dei quali la nostra festa non sarebbe possibile».

«Quella veneta è un’area fortemente strategica per il nostro business, grazie all’enorme potenziale nei settori vini, distillati, prodotti alimentari e gourmet in questo territorio. Partecipare alla Sagra di Albaredo è per noi un’importante occasione per avvicinarci alla comunità locale e permettere lo sviluppo di nuove sinergie e opportunità», sottolinea Alessandro Tonoli, Chief Executive Officer, Italy. Il cartellone si apre con due eventi sportivi il 14 e 15 agosto, la Caminada dei Tre Archi della locale sezione Avis e la nona Cronometro San Rocco. Si prosegue il 16 con la Santa Messa e a seguire la Cena Paesana. Dal 17 tutte le sere stand gastronomici e musica.

Il 21 agosto dalle 21.30 spettacolo gratuito con i comici noti al pubblico italiano grazie alla trasmissione Zelig Leonardo Manera, Paolo Migone, Andrea Di Marco, Marco Della Noce e Davide Calgaro. Il 21 e 22 agosto dalle 18 alle 24 si terrà il mercatino a km 0 organizzato dall’Amministrazione con le aziende del territorio. Berlin Packaging, in qualità di main sponsor della Sagra San Rocco di Albaredo, parteciperà al mercatino per presentare alcune tra le migliori collezioni di packaging disponibili presso lo store di via dell’Agricoltura 2.

Il 22 agosto dalle 21.30 concerto gratuito di Bianca Atzei, famosa cantante italiana, che presenterà al pubblico albaretano il suo nuovo album Veronica. Lo spettacolo è completamente offerto da Berlin Packaging. L’azienda, che ha definito una propria strategia corporate in materia di sostenibilità, ha scelto di promuovere i valori della sostenibilità durante l’evento di Albaredo, con il suo brand Le Parfait, il cui iconico vaso in vetro verrà gentilmente omaggiato durante la cena del 23 agosto. Chi comprerà il risotto potrà tenere il contenitore: Le Parfait è la scelta sostenibile che permette di gustare preparazioni casalinghe mantenendo inalterate le proprietà degli alimenti e prolungandone la conservazione. Alle 22.45 il grandioso spettacolo pirotecnico in riva all’Adige, che ogni anno coinvolge migliaia di persone e che nel 2022, dopo tre anni di stop forzato, promette di essere più memorabile che mai.