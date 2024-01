«Per incentivare spostamenti in bici si cominci dai parcheggi custoditi»

Incentivi per i dipendenti che scelgono la bici per gli spostamenti tra casa e lavoro. È un progetto su cui il Comune di Verona sta lavorando e che già vede l'adesione entusiasta da parte della Uil. Tanto che il sindacato vorrebbe che anche Provincia di Verona, Ulss 9 Scaligera e Aoui seguissero l'esempio.

Prima di trovare ed investire risorse che favoriscano l'uso della bicicletta tra i propri dipendenti, il Comune sta sondando il terreno con i sindacati e la Uil si è già dimostrata disponibile a confrontarsi non solo a Palazzo Barbieri ma anche con altre istituzioni locali. «Abbiamo scritto alla Provincia di Verona, all'Aoui e all'Ulss 9 - ha dichiarato Stefano Gottardi, segretario generale Uil Fpl - chiedendo l’attivazione di un confronto con una proposta di sperimentazione di incentivazione all’uso delle biciclette. Il tema della viabilità, della difficoltà di parcheggio, dell’inquinamento sono all’ordine del giorno e per strutture importanti come quelle cittadine della pubblica amministrazione ha riflessi negativi sul proprio personale, essendo uno dei principali problemi che ci viene costantemente manifestato. Per questo motivo abbiamo sempre cercato di sensibilizzare le amministrazioni sul tema del parcheggio custodito dei mezzi, soprattutto per le biciclette, visto il perdurare degli odiosi furti, e in alcuni casi, come per l’Aoui, sono stati creati degli spazi appositi a cui può accedere solo il personale».

La creazione di spazi dove parcheggiare le bici in sicurezza potrebbe dunque essere una soluzione apprezzata dai dipendenti. «Lo scorso anno, negli incontri preliminari all’inizio dei lavori per la circonvallazione con il Comune di Verona - ha ricordato Marco Bognin, segretario organizzativo Uil Fpl - proprio per incentivare l’utilizzo delle bici, avevamo chiesto degli spazi dedicati e custoditi, che oggi, insieme a progetti incentivanti, potrebbero generare una svolta positiva di cui ne potrebbero godere anche tutti i cittadini veronesi».

«La nostra è una città che risulta ai primi posti per l’inquinamento atmosferico - ha concluso Gottardi - e gli enti pubblici hanno come obbligo la salvaguardia della salute del cittadino. Crediamo che sia per loro un onore e un onere essere capofila di una sperimentazione, nella speranza che di conseguenza, la politica e il mondo imprenditoriale veronese, colga l’occasione per dimostrare attenzione al problema».