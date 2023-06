Un'Aida da record per l'inaugurazione del festival del centenario all'Arena di Verona: i numeri del successo 

«Oltre ogni aspettativa», così commentano da Fondazione Arena di Verona i numeri registrati per la nuova Aida di Giuseppe Verdi che ha inaugurato la centesima edizione del Festival dell’Arena di Verona venerdì 16 giugno. Secondo quanto comunicato in una nota, sulla base dei dati di Google Trends, la parola "Aida" è stata cercata in Italia su Google «il 430% di volte in più nell’ultima settimana rispetto alla media delle ricerche per lo stesso termine negli ultimi 5 anni». Per il titolo verdiano non era stato mai raggiunto un picco così alto di ricerche in Italia dal 2018.

«Un risultato sicuramente legato anche al successo della diretta su Rai1 prodotta da Rai Cultura», commentano dalla Fondazione. Una diretta che è stata seguita «da quasi 1 milione e 800 mila spettatori con oltre 13% di share in media durante la trasmissione televisiva, durata più di quattro ore». In particolare, l’introduzione allo spettacolo, prolungatosi a causa della pioggia, è stata seguita da oltre 3 milioni di persone con più del 20% di share. Ma non solo: sui social l’hashtag #inArena ha raggiunto «circa 5,6 milioni di utenti producendo 310 mila like», mentre le pagine social ufficiali “Arena di Verona” hanno raggiunto «un pubblico di oltre 1 milione e 500 mila persone in modalità organica, dato che raggiunge i 5 milioni di utenti nel mondo se a questo dato si sommano i risultati delle campagne pubblicitarie».

Da venerdì a domenica, riferisce sempre Fondazione Arena di Verona, le interazioni sui canali Facebook e Instagram «sono state oltre 200 mila, complici anche gli ospiti del party organizzato da Vanity Fair per la serata inaugurale (tra gli ospiti, solo per citarne alcuni, Giulia Salemi, Mariano Di Vaio, Genny De Nucci, Serena de Ferrari, Alessandro Orreri, Edorardo Purgatori) e la presenza il 17 giugno dell’imprenditrice e influencer Cristina Fogazzi, (1 milione di follower su Instagram sul profilo Estetista Cinica) che ha inaugurato il format Gonghista per una sera, che vedrà alternarsi sul palcoscenico areniano numerosi altri ospiti nel corso della stagione».

Il Media partner Rtl, attraverso l’evento Very normal prima, ha realizzato numerose dirette e collegamenti per raccontare la recita di sabato 17, il backstage e gli ospiti. Il ricco parterre di ospiti, vip e influencer intervenuti nelle prime due serate della centesima stagione contava «oltre 17 milioni di follower», un dato senza precedenti nella storia del Festival. Anche il risultato della biglietteria è stato da record: «Sold-out per le due recite del 16 e 17 giugno, entrambe di Aida, per tutti i 20.000 posti a disposizione». Numeri in grande, insomma, per questa Aida «tecnologica e intimista», firmata dall’artista poliedrico Stefano Poda, che ha visto come protagonista la star Anna Netrebko nel ruolo del titolo, affiancata dal tenore Yusif Eyvazov nei panni di Radamès. Marco Armiliato sul podio dell'Orchestra e del Coro (preparato da Roberto Gabbiani) della Fondazione Arena di Verona.