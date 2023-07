L'acclamata Anna Netrebko torna protagonista di "Aida" per il centesimo Arena di Verona Opera Festival

Protagonista ideale, acclamata da pubblico e critica, Anna Netrebko è già stata Aida per la serata inaugurale del 100° Festival, trasmessa in diretta e seguita in video da oltre 3 milioni di spettatori: domenica 30 luglio torna sull’immenso palcoscenico areniano con un cast internazionale che conferma in gran parte i nomi applauditi alla prima. Il tenore Yusif Eyvazov, suo compagno in scena e nella vita, è Radames, il mezzosoprano Olesya Petrova è la principessa Amneris, il baritono Amartuvshin Enkhbat Amonasro, Simon Lim il Re degli Egizi, Carlo Bosi e Daria Rybak rispettivamente il messaggero e la sacerdotessa; ad essi si aggiunge per la prima di due serate il basso-baritono statuitetene Christian Van Horn, vincitore del prestigioso premio Tucker, al suo esordio areniano qui nei panni del gran sacerdote Ramfis. L’Orchestra di Fondazione Arena e il Coro preparato da Roberto Gabbiani sono diretti dal Maestro Marco Armiliato.

La nuova produzione, già definita “di cristallo” per le trasparenze e gli spettacolari giochi di luce con cui si esaltano le scene e le linee originali dell’Arena, è firmata da Stefano Poda per regia, scene, costumi, luci e coreografie: nella sua visione dantesca, il mondo in guerra di Aida prende forma sul palcoscenico con oltre 500 persone contemporaneamente coinvolte tra solisti, coro, figuranti, bambini e mimi che indossano abiti ispirati a Paco Rabanne e Capucci ed elmi che brillano come le opere di Damien Hirst: con loro è impegnato anche il Ballo della Fondazione, coordinato da Gaetano Petrosino.

Il 100° Arena di Verona Opera Festival 2023, che si svolge con il doppio patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, è in scena fino al 9 settembre con 8 titoli d’opera, 4 serate di gala e un concerto straordinario. Tra le molte iniziative che coinvolgono tutta la città, Fondazione Arena propone per la durata del Festival due mostre fotografiche: presso la libreria Feltrinelli di via Quattro spade la mostra Aida 100 che documenta con gli inediti scatti di Ennevi i molti particolari della nuova produzione firmata da Stefano Poda per il 100° Festival; inoltre 100 volte Callas è visitabile al Palazzo della Gran Guardia, con la cura dell’Archivio Tommasoli e il patrocinio del Comune di Verona, offrendo uno sguardo sui primi anni veronesi della Divina, di cui ricorre quest’anno il Centenario.

