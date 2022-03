Veronamercato si accorda con Agsm-Aim per migliorare gestione energetica

Energia gestita in modo più efficiente e prodotta da fonti rinnovabili, un'implementazione dei servizi smart ed un piano completo di ricerca e sviluppo. Su questi contenuti si basa l'alleanza triennale che Agsm-Aim ha siglato con Veronamercato, alla presenza del sindaco di Verona Federico Sboarina.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ENERGY MANAGEMENT

L'accordo con Agsm-Aim prevede una diagnosi energetica del sito di Veronamercato e la valutazione tecnico-economica degli interventi di efficientamento, incluso il revamping degli impianti esistenti e l'ottimizzazione dei processi. L'obiettivo di questa attività è quello di massimizzare l'efficienza tramite l'implementazione di un "sistema di gestione energia" con il monitoraggio dei consumi e delle performance così da migliorare le prestazioni energetiche di Veronamercato.

L'accordo include inoltre il rinnovo e lo sviluppo dell’attuale contratto di illuminazione del mercato ortofrutticolo e l'estensione del servizio agli altri edifici.

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

È prevista l’installazione su superfici esistenti o da realizzare (ad esempio nuovi edifici e tettoie per riparo autovetture) di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, con l’utilizzo di meccanismi per favorirne l’autoconsumo. Tra questi, potrà essere istituita una comunità energetica per la condivisione dell’energia prodotta che prevede anche il coinvolgimento di soggetti terzi. L’energia prodotta potrà essere anche condivisa tramite punti di prelievo già presenti nell’area, oltre che utilizzata per le ricariche dei veicoli elettrici. È inoltre prevista la collaborazione per il trattamento dei rifiuti e per la produzione di biocombustibili. In particolare, è prevista la produzione di biometano dal trattamento della frazione organica, il recupero di carta, cartone e plastica dagli imballaggi e il conferimento degli ingombranti.

SERVIZI SMART

L'accordo prevede anche l'implementazione di interventi che riguardano i servizi di connettività a banda larga tramite la rete in fibra ottica, la realizzazione di zone wi-fi, di sistemi di videosorveglianza e controllo, oltre a sensori per la gestione dei processi logistici e della tracciatura prodotti. Particolare attenzione verrà posta anche al controllo degli accessi e alla gestione della sosta, inclusa quella per i veicoli elettrici che avranno a disposizione sistemi di ricarica.

RICERCA E SVILUPPO

Nell’accordo è inoltre programmato lo sviluppo di progetti sperimentali nell’ambito di sistemi tecnologici innovativi che favoriscano il miglioramento energetico e la riduzione dei costi.

«La partnership rappresenta un esempio concreto del ruolo che una multiutility come Agsm-Aim può svolgere sul territorio, perseguendo una prospettiva di sviluppo economico-sociale dello stesso con evidenti vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, garantendo migliori performance ambientali, riduzione delle emissioni inquinanti e, infine, promuovendo innovazione tecnologica - ha commentato Stefano Casali, presidente di Agsm-Aim - Un modello che auspichiamo possa rappresentare un esempio virtuoso e replicabile anche in altre realtà».

«Finalmente si concretizza l'obiettivo di realizzare strategie comuni per il "sistema Verona", dove le competenze e le azioni di due aziende daranno un'opportunità di crescita alla nostra città rendendola più competitiva», ha sottolineato Michele Gruppo, presidente di Veronamercato.

«Agsm-Aim ci mette la sua competenza in materia e Veronamercato è impegnata nella modernizzazione dei servizi - ha concluso Federico Sboarina - Questo accordo è frutto di una visione lungimirante e di una gestione virtuosa delle nostre aziende. I progetti illustrati ci permettono di guardare con fiducia alle sfide più imminenti e a quelle future».