Agsm-Aim, Tommasi vuole revocare incarico a Casali e Vanzo. Convocata assemblea dei soci

Damiano Tommasi vuole rompere l'impasse che si è andata a creare all'interno di Agsm-Aim in seguito all'operazione Compago. Il sindaco di Verona ha convocato l'assemblea dei soci per il prossimo 3 dicembre, dopo aver informato anche il primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco. All'assemblea sono stati chiamati a partecipare gli amministratori dell'azienda e i componenti del collegio sindacale, quindi il presidente Stefano Casali; i membri del consiglio di amministrazione Gianfranco Vivian, Stefano Quaglino, Francesca Vanzo, Anna Massaro e Fabio Sebastiano; e Gaetano Terrin, Gabriele Pasquini, Chiara Zantedeschi, Alessandra Bassi e Antonio Gennarelli del collegio sindacale.

All'ordine del giorno dell'assemblea dei soci ci sarà la revoca dall'incarico del presidente Casali e della consigliera Vanzo «per venir meno del rapporto fiduciario con il socio di maggioranza Comune di Verona», come già illustrato nella lettera di richiesta di dimissioni formalizzata a Casali e Vanzo. Il sindaco conferma dunque le proprie perplessità sulle azioni intraprese dalla maggioranza del cda nella gestione degli effetti dell'affare Compago. Affare che si sarebbe dovuto concludere con l'acquisto del 35% della holding milanese da parte di Agsm-Aim Energia e che è stato sospeso. A non convincere Tommasi sono soprattutto la delibera del cda del 20 ottobre, con la quale sono state revocate le principali deleghe assegnate al consigliere delegato Stefano Quagliano, e gli atti successivamente posti in essere dal consiglio di amministrazione.