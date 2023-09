Portare i figli al primo giorno di scuola, Agsm-Aim concede due ore di permesso

Agsm-Aim concede due ore di permesso retribuito ai propri dipendenti per permettere loro di accompagnare i figli al primo giorno di scuola.

Mercoledì prossimo, 13 settembre, squillerà la prima campanella dell'anno scolastico 2023-2024. E i papà e le mamme che lavorano nel gruppo Agsm-Aim potranno accompagnare i figli a scuola grazie ad un permesso retribuito di due ore. «Il primo giorno di scuola è un momento importante non solo per i bambini e le bambine che ritornano sui banchi ma anche per tutta la famiglia - ha commentato Stefano Quaglino, amministratore delegato del gruppo - Per il secondo anno consecutivo, abbiamo messo a disposizione due ore per accompagnare i figli in questo importante passo della loro vita ma anche della nostra. Sono momenti unici, che non ritornano, e quindi crediamo sia giusto che ogni genitore li possa vivere».

Il permesso di due ore sarà utilizzabile dai genitori di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. «Siamo molto orgogliosi di questa ulteriore iniziativa a favore dei nostri collaboratori che va ad aggiungersi a quanto, negli ultimi anni, stiamo realizzando per sostenere e facilitare la conciliazione dei tempi lavoro e famiglia - ha spiegato Nicola De Iorio, direttore delle risorse umane del gruppo Agsm-Aim - Queste due ore sono un investimento per il nostro gruppo perché permettono ai nostri colleghi di poter vivere con serenità un momento importante della famiglia sapendo che Agsm-Aim li supporta ed è al loro fianco».