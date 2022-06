Agsm-Aim a sostegno del parco secolare del Golf club di Verona: «L'azienda ha un cuore totalmente green»

Agsm Aim sostiene il prezioso parco arboreo secolare del Golf club di Verona che, per le sue caratteristiche naturali, lo inserisce tra i primi dieci parchi più importanti in Italia. Il Golf Club Verona, in collaborazione con il professor Alberto Minelli del dipartimento di Scienze e Tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna, ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità ambientale che prevede la salvaguardia e la valorizzazione del secolare parco arboreo del Circolo. I forti eventi atmosferici dello scorso autunno (vento, tempesta e grandine) hanno abbattuto e spezzato molti alberi di grossa taglia, importanti per le loro particolarità e peculiarità.

Il progetto avviato con l’Università di Bologna prevede la piantumazione di un centinaio di nuove piante ed è stato inaugurato oggi, 10 giugno, con l’evento “La giornata dell’albero” che ha visto il coinvolgimento dei soci e dei simpatizzanti in un torneo organizzato per promuovere il valore, la bellezza e l’importanza degli alberi.

«Agsm Aim ha un cuore totalmente green, - commenta il presidente Stefano Casali - e lo dimostra non solo perché ha un piano industriale degli investimenti totalmente finalizzato a produrre solo energia pulita e a sviluppare l’economia circolare dei rifiuti ma anche perché sceglie di sostenere tutte le iniziative concrete a tutela dell'ambiente. Non potevamo non essere a fianco di questo progetto, in questo luogo dove sono stati sradicati alberi e pertanto abbiamo ritenuto doveroso partecipare al rimboschimento di uno dei parchi più importati d’Italia in una zona particolarmente bella e affascinante come quella di Sommacampagna».