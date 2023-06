Corsa notturna tra le mura di Verona, quasi in mille all'Agsm-Aim Mura Urban Trail

Con quasi mille partecipanti, ieri sera si è corso l'Agsm-Aim Mura Urban Trail, evento che ha fatto riscoprire Verona e le sue mura e che ha dato l'occasione di parlare di prevenzione e sport. Agsm-Aim Mura Urban Trail è l’unico e originale trail sulle mura di Verona in notturna. E dopo la sua prima edizione del 2021, quella di quest'anno è state un'edizione di successo, in grado di accendere sogni per il prossimo anno.

Partenza e arrivo dal Bastione San Bernardino di Circonvallazione Maroncelli per questo evento promosso dal Comune Di Verona e realizzato da Studioventisette e Verona Run Events. Sono state centinaia le persone impegnate nella gara non competitiva di 10 chilometri. E tanti hanno preso parte anche alla 20 chilometri competitiva, conclusa con la vittoria di Zeno Bocca, che ha domato salite e discese per 650 metri di dislivello in un'ora, 36 minuti e 43 secondi. Secondo è arrivato Matteo Ulmi e il terzo classificato è Massimiliano Turco. Per le donne, l'ovazione per la vittoria finale è stata per Margherita Vitellozzi, che ha tagliato il traguardo in 2 ore, 2 minuti e 41 secondi. Secondo gradino del podio per Serena Bugnola e terzo posto per Valentina Venturi.

Ma la giornata di sabato non è stata interessante solo per la garda. Alle 11, si è partiti con una lezione di yoga vinyasa con l’insegnante Karin, disciplina utile per acquisire forza, flessibilità e agilità allenando il respiro e alleviando i disturbi a carico di schiena e cervicale. Alle 11,30, invece, vi è stata una lezione di pilates con la maestra Silvia Barbieri, necessaria per distendere le tensioni, rilassarsi e connettersi con la natura circostante. Dalle 17,30, nel parterre di gara e centro focale del Mura Festival, come da programma si sono svolti degli interessanti talk. Sul palco si sono avvicendati le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi con la tematica "Il movimento per la prevenzione", alle 18 è stato il momento per parlare di posturologia e trail running con Luigi Pagnoni, e alle 18.30 Nicolò Zanella è stato al centro dell'evento "Trail by Decathlon Italia: runwild".

Questo il bilancio di fine evento di Alessandra Biti, presidente di Studioventisette, organizzatrice dell'evento insieme al project manager Pier Nicola Fazzini: «Emozioni incredibili sabato per l’edizione 2023 di Agsm-Aim Mura Urban Trail, è stato bellissimo poter organizzare l’unico originale Urban Trail notturno delle mura patrimonio Unesco di Verona. Nato nel 2021, Mura Urban Trail si è sviluppato all’interno del progetto Mura Festival per valorizzare e sensibilizzare attraverso sport e sostenibilità le splendide mura di Verona. Un super team di amici e collaboratori che hanno contribuito a rendere il trail ancora più immersivo e bello. Quasi un migliaio di runners avventurosi hanno partecipato e hanno vissuto questa esperienza attraverso due percorsi unici ed emozionanti. Desidero ringraziare gli amici di Verona Run Events e tutti coloro che hanno partecipato e chi ci ha sostenuto. All’arrivo mi sono commossa, complimenti a tutti i runner».

E così ha commentato il presidente di Veronamarathon Stefano Stanzial: «Abbiamo collaborato con grande entusiasmo con Studioventisette per la realizzazione di questo Agsm-Aim Mura Urban Trail e siamo fieri del risultato finale. Abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza di organizzatori ormai ventennali della maratona di Verona e della Romeo&Giulietta Run Half Marathon. Il nostro staff e i nostri più stretti collaboratori e volontari sabato hanno lavorato per circa 20 ore consecutive per allestire, preparare, gestire e infine nella notte disallestire percorsi e strutture. Ora ricarichiamo le pile e testa e concentrazione per la Verona Run Marathon del 19 novembre che farà anche parte del campionato italiano di maratona».