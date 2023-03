Agsm-Aim, esposto del collegio dei sindaci su operazione Compago. «Gravi irregolarità»

Da questione economica a questione politica a questione giudiziaria. L'operazione di acquisto parziale dell'azienda milanese Compago, prima annunciata e poi congelata da Agsm-Aim, non vive più nelle strette di mano e negli accordi tra manager di azienda. E neanche più negli scontri tra partiti politici locali. L'operazione Compago vive nei tribunali. E dopo il ricorso di Compagno respinto dal tribunale di Venezia, ecco che si apre un nuovo fronte legale.

Il collegio dei sindaci di Agsm-Aim, presieduto dal commercialista Gaetano Terrin, la scorsa settimana ha presentato un esposto al tribunale delle imprese di Venezia. Secondo l'organo collegiale dell'azienda controllata da Comune di Verona e Comune di Vicenza, ci potrebbero essere state «gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori». E in particolare le irregolarità sarebbero state compiute dal consigliere delegato Stefano Quaglino nella gestione dell'affare Compago.

Di fronte a questa mossa del collegio dei sindaci, come riporta Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona, il presidente di Agsm-Aim Federico Testa ha convocato per domani, 22 marzo, il consiglio di amministrazione dell'azienda, che probabilmente chiederà l'intervento dell'assemblea dei soci. Soci che sono appunto i due Comuni, rappresentanti dai sindaci Damiano Tommasi e Francesco Rucco.

La prima udienza sull'esposto presentato al tribunale delle imprese sarà il prossimo 4 maggio. Per allora, Quaglino avrà pronta la sua memoria difensiva, ma anche il sindaco di Verona si dovrà difendere dagli attacchi di natura politica che già gli vengono rivolti.

La conseguenza più eclatante dell'operazione Compago, infatti, è stata la perdita di fiducia di Tommasi nei confronti dell'allora presidente di Agsm-Aim Stefano Casali e dell'allora consigliera di amministrazione Francesca Vanzo. Tommasi arrivò a revocare gli incarichi di Casali e Vanzo, nominando Federico Testa come nuovo presidente e Angela Broglia come consigliera. Ed oggi, non appena saputo dell'esposto presentato dal collegio dei sindaci di Agsm-Aim, è apparso questo commento sulla pagina Facebook di Verona Domani, gruppo civico di Stefano Casali: «Il collego sindacale di Agsm-Aim porta in tribunale Stefano Quaglino. L'accusa è la medesima di quella denunciata dall'ex presidente Stefano Casali. Ovvero quella di aver commesso gravi irregolarità durante l'acquisizione di Compago. Il precedente cda è stato cacciato, ma Quaglino no. Il sindaco Tommasi cos'ha intenzione di fare? Ora vuole cacciare anche il collegio sindacale?».