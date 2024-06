Agsm Aim Energia rimedia alle mancanze segnalate dall'Agcm

Non appena ricevuta la comunicazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, ma nota anche come Antitrust), Agsm Aim Energia ha posto rimedio, completando la sezione commerciale del proprio sito. L'intervento di "moral suasion" dall’Autorità è andato a buon fine, almeno per quanto riguarda la società veronese, bacchettata dall'Agcm insieme ad altre 12 aziende attive nella fornitura di luce e gas.

Agsm Aim Energia ha aggiunto, dove mancavano, l'indicazione del valore delle componenti, così come prescritto dell'Agcm. Dati che comunque erano già presenti dettagliatamente nelle condizioni generali di fornitura pubblicate sempre sul sito aziendale. Agsm Aim Energia ha inoltre comunicato di essere al lavoro per realizzare nel proprio portale un'area all'interno della quale verranno indicate tutte le azioni intraprese per migliorare la sostenibilità.

«Il nostro primo impegno verso i clienti è quello di rendere la comunicazione sempre più trasparente e comprensibile - ha dichiarato Fabio Candeloro, consigliere delegato di Agsm Aim Energia - Avere consapevolezza di ciò che si paga è un diritto che intendiamo garantire. Accogliamo quindi positivamente i suggerimenti dell'Autorità, che ci permettono tra l'altro di informare al meglio circa la bontà delle nostre attività in ambito ambientale».