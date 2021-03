Agsm-Aim dona alla Caritas veronese 116 pacchi alimentari con beni di prima necessità

«In questo momento così difficile per il nostro Paese, - ha commentato il vescovo di Verona Giuseppe Zenti - Verona deve dare l’esempio di come affrontare questa terribile emergenza»

Questa mattina, mercoledì 17 marzo, il presidente Stefano Casali, il consigliere delegato Stefano Quaglino e il consigliere Francesca Vanzo, alla presenza del sindaco di Verona Federico Sboarina, del vescovo Giuseppe Zenti e di monsignor Gino Zampieri hanno consegnato alla Caritas Diocesana Veronese 116 pacchi alimentari con beni di prima necessità. I 116 pacchi -contenenti olio, pasta, riso, miele e vino- facevano parte dei doni natalizi 2020, rimasti a giacere nel magazzino di AGSM.

«Abbiamo pensato che in questo particolare momento storico, - ha spiegato il presidente del Gruppo AGSM AIM Stefano Casali - dove la pandemia sta incidendo sulle capacità economiche delle famiglie, fosse doveroso consegnare ciò che è rimasto da Natale nel nostro magazzino alla Caritas Diocesana Veronese che saprà, con la loro distribuzione, aiutare le persone che ne hanno maggiore necessità. Il Gruppo AGSM AIM continua così ad essere vicino al proprio territorio e credo che questa iniziativa ne sia un’ulteriore conferma».

«In questo momento così difficile per il nostro Paese, - ha commentato il vescovo di Verona Giuseppe Zenti - Verona deve dare l’esempio di come affrontare questa terribile emergenza. Dobbiamo tutti prendere coscienza del grande dramma di questo tempo, che rappresenta una vera e propria tragedia per molte famiglie. Il Gruppo AGSM AIM dimostra ancora una volta la sua grande generosità e la vicinanza alla città e ai veronesi che da sempre lo contraddistingue».