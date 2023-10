Agsm-Aim e Caritas in aiuto delle famiglie in difficoltà nel pagare le bollette

Agsm-Aim e Caritas hanno rinnovato la convezione che le impegna a sostenere insieme persone e famiglie che vivono situazioni di disagio economico e sociale nei territori di Verona e Vicenza. L'accordo prevede di aiutare coloro che trovano difficoltà nel far fronte a impegni economici, comprese le bollette di luce, gas e teleriscaldamento.

L'impegno di Agsm-Aim Energia si concretizzerà in condizioni agevolate di rateizzazione del debito e del pagamento dei nuovi consumi, per consentire un regolare funzionamento dei servizi, oltre a contenere e normalizzare il debito nei confronti dell'azienda. Un impegno che Agsm-Aim ha preso accordandosi con la Caritas di Verona, l'associazione di carità San Zeno, la Caritas di Vicenza e la onlus Diakonia.

Tra gli strumenti principali previsti dalla convenzione, ci sono: la rateizzazione sull’intero debito accumulato per tutti i servizi erogati da Agsm-Aim; condizioni agevolate per il pagamento del debito pregresso per bollette non pagate attraverso la sottoscrizione di un "piano di rientro"; l'impegno da parte di Agsm-Aim a finanziare un fondo di solidarietà pari a 60mila euro complessivi per l’anno in corso, che verrà utilizzato, su indicazione di Caritas-Diakonia e Caritas-San Zeno in dialogo con Agsm-Aim, per pagare rate o bollette a favore di situazioni familiari o personali ritenute idonee per l’intervento; l'attivazione di progetti di educazione alla sostenibilità e al risparmio delle risorse energetiche.

Federico Testa, presidente del gruppo Agsm-Aim, ha sottolineato che il ruolo dell’azienda «oltre ad essere quello di garantire forniture e servizi convenienti ai cittadini, è anche quello di assicurare una presenza e un’attenzione costanti alle dinamiche sociali del territorio e delle comunità». E Gianfranco Vivian, vicepresidente di Agsm-Aim ha sottolineato l’importanza della prossimità delle Caritas nelle comunità. «Ci è sembrato che questo tipo di intervento sul tessuto sociale fosse possibile solo grazie alle Caritas - ha detto Vivian - le quali vivono, conoscono e si occupano direttamente delle problematiche delle famiglie e delle persone in difficoltà».

«Siamo contenti e grati di questa collaborazione che continua e che si raffina e migliora nel tempo - ha commentato monsignor Gino Zampieri, direttore della Caritas di Verona - Siamo consapevoli della sempre maggiore necessità di implementare misure e soluzioni di questo tipo, con la collaborazione di tutti, per consentire a chi è in difficoltà di vivere con dignità». E il direttore di Caritas vicentina don Enrico Pajarin ha concluso: «La convenzione che rinnoviamo è uno strumento di grande aiuto per un numero elevato di famiglie».