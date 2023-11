«Pochi investimenti e tagli alle pensioni», medici pronti allo sciopero

Anche i medici e i dirigenti sanitari del Veneto sciopereranno entro dicembre, se il Governo non modificherà la manovra economica prevista per il prossimo anno. Anche le sezioni regionali dei sindacati Anaao Assomed e di Cimo Fesmed hanno condiviso la condanna ai capitoli della manovra in cui si interviene su sanità e pensioni. A livello nazionale, i due sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori e sono pronti ad organizzare uno sciopero entro la fine di quest'anno se la manovra sarà approvata senza modifiche.

Stato di agitazione e sciopero che saranno ritirati «solo a fronte di un riconoscimento economico per i professionisti e del ritiro delle norme sul taglio delle pensioni. Senza questi due elementi non torneremo indietro», ha dichiarato ad Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed.

«Il maxi emendamento - ha continuato Di Silverio - non può prescindere da un ulteriore finanziamento anche per il personale medico in ordinario, risorse necessarie che noi non vediamo. E ci aspettiamo oltre al ritiro dei tagli alle pensioni, un segnale economico che vada nella direzione del riconoscimento professionale dei dirigenti medici e sanitari. In manovra invece ci sono solo briciole per la sanità. Vogliono rendere davvero appetibile il lavoro dei medici nel servizio pubblico? Il Governo lo dimostrasse concretamente».

Insieme a Guido Quici, presidente di Cimo-Fesmed, Di Silverio ha spiegato che in questa manovra «si riducono le aliquote di rendimento dei contributi versati prima del 1996, colpendo quasi il 50% del personale attualmente in servizio con una perdita stimabile tra il 5% e il 25% dell’assegno pensionistico annuale, da moltiplicare per l’aspettativa di vita media. Un vergognoso cambio delle regole in corso che mina il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini». Inoltre, gli investimenti riservati alla sanità pubblica «rimangono insufficienti rispetto alle esigenze e alle criticità odierne», hanno concluso Quici e Di Silverio, che invece notano per sanità privata «un aumento dei contributi statali che va dai 280 milioni a oltre 1 miliardo di euro».

Per queste ragioni Anaao Assomed e Cimo Fismed sono pronte allo sciopero generale anche insieme alle altre organizzazioni sindacali.