Esclusi dal bonus Covid, lavoratori di Borgo Trento in stato di agitazione

La sezione veronese del sindacato Uil-Fpl si è schierato dalla parte del personale del reparto di neurochirurgia terapia intensiva 2B dell'ospedale di Borgo Trento, reparto che sarebbe rimasto escluso dall'accordo Covid-19 finanziato dalla Regione Veneto. «Doveva esserne incluso per l'impegno profuso nel momento di massima emergenza primaverile - ha dichiarato il segretario generale Stefano Gottardi - I lavoratori sono stati coinvolti nei vari reparti in prima linea per intubare i pazienti in crisi respiratoria, insegnando anche ad altro personale il lavoro in urgenza ed allestendo le nuove terapie intensive per Covid-19».

Il sindacato è venuto a conoscenza dell'esclusione nell'agosto scorso, attraverso la segnalazione dei lavoratori stessi. «Abbiamo immediatamente scritto all'azienda, chiedendo di incontrarci per risolvere la questione, come peraltro previsto nell’accordo stesso, ma non abbiamo ricevuto nessun riscontro dal direttore generale - racconta ancora Gottardi - Nell'ultima assemblea, il personale della neurochirurgia terapia intensiva 2B ha ribadito la convinzione di dovere essere inserito nell'accordo, di non accettare il silenzio dell'azienda, di voler ottenere giustizia».

Per questo motivo, è stato proclamato lo stato di agitazione e domani, 27 ottobre, la Uil-Fpl di Verona si confronterà con il prefetto, per ottenere lo stanziamento dei 57mila euro residui per i 63 infermieri che operano nel reparto. «Per questi lavoratori che sono, o che a breve saranno nuovamente, sottoposti allo stress dell’emergenza pandemica è una questione di giustizia e non meramente economica - ha concluso il segretario del sindacato veronese - Chi ha atteso e non ha dato risposta ha generato ancora un conflitto che sarebbe stato possibile evitare in questo difficile momento».