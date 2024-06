Lavoratori in agitazione, ma nessuna protesta alla festa in Arena per l'Opera

I lavoratori e le lavoratrici delle fondazioni lirico-sinfoniche restano in stato di agitazione, ma l'evento in Arena del 7 giugno prossimo è salvo. Venerdì, l'anfiteatro di Verona ospiterà il maestro Riccardo Muti e tante stelle della lirica e della danza in una serata che sarà trasmessa in mondovisione dalla Rai per celebrare l'inserimento del canto lirico italiano tra i patrimoni immateriali dell'umanità tutelati dall'Unesco. Un appuntamento che richiamerà anche le più alte cariche dello Stato e che rischiava uno svolgimento non regolare a causa della vertenza in corspo per il rinnovo del contratto nazionale. Un rischio fugato ieri, 4 giugno, dai sindacati e dal coordinamento unitario formato dai delegati dei professori d'orchestra, degli artisti del coro, dei tersicorei, dei maestri collaboratori, dei tecnici, degli impiegati e degli amministrativi. «Nonostante la gravità della mancanza di quasi 20 anni di un rinnovo contrattuale, abbiamo valutato l'importanza per il settore che li identifica, per tutte le maestranze, per la professionalità, per l’indiscussa priorità e attenzione al pubblico, di non mettere in campo azioni di protesta che pregiudicherebbero l'evento del 7 giugno che si terrà all'Arena di Verona», hanno fatto sapere i segretari nazionali di Slc Cgil Sabina Di Marco, di Uilcom Uil Francesco Melis e di Fistel Cisl Mauro Vianello.

Resta però attivo lo stato di agitazione di lavoratori e lavoratrici proclamato il 22 maggio scorso. Questo perché non è stata ancora garantita una data certa per la validazione del contratto nazionale sottoscritto dalle parti alla fine dell'anno scorso. L'unica novità riscontrata dai sindacati è un emendamento «che garantirà anche alla Fondazione Petruzzelli di Bari la copertura economica», hanno dichiarato Di Marco, Melis e Vianello, aggiungendo però: «Siamo ancora in attesa di un iter di validazione, su cui non ci sono criticità e che sarebbe in fase conclusiva».

«Sono trascorsi più di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto senza una previsione di calendarizzazione, tale situazione è inaccettabile e priva di giustificazione - hanno concluso i sindacati - Una situazione che sta penalizzando ulteriormente le lavoratrici e i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche e sta ritardando il confronto sul rinnovo del triennio 2022/2024. Monitoreremo pertanto gli sviluppi e dopo il 7 giugno valuteremo tutte le iniziative necessarie per accelerare il compimento dell’iter di validazione».