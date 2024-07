Lavoratori in agitazione alla casa di riposo Fermo Sisto Zerbato

Proclamato lo stato di agitazione alla casa di riposo Fondazione Fermo Sisto Zerbato di Tregnago. A dichiararlo è stato Stefano Gottardi, segretario generale di Uil Fpl, il quale si è appellato al prefetto per una conciliazione che includa un riconoscimento economico adeguato per lavoratori e lavoratrici. «La situazione richiede una svolta immediata per garantire la sostenibilità di questa preziosa struttura che conta una casa di riposo, una rsa, un ospedale di comunità e una casa per autosufficienti - ha dichiarato Gottardi - Il personale, in gran parte composto da donne, negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il carico di lavoro senza alcun adeguato riconoscimento economico».

Una situazione resa ancora più critica dalla scadenza del contratto nazionale e dall'inflazione crescente, oltre che dai segni lasciati dalla pandemia da Covid-19. Secondo Patricia Kaced, responsabile del terzo settore di Uil-Fpl, «nel corso del 2024 sono state registrate 19 dimissioni, di cui 11 riguardano gli oss, portando carichi di lavoro estenuanti. Il cda ha proposto un riconoscimento di soli 50 euro lordi mensili per sei mesi, pari a un totale di 300 euro. Tuttavia, questa misura non offre garanzie strutturali né dal punto di vista delle assunzioni né da quello economico».

«In un momento così delicato, in cui trovare nuovi oss è estremamente difficile, l'amministrazione non ha presentato una soluzione economica adeguata», ha concluso Corrado Tessar, dirigente sindacale Uil-Fpl.