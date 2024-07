L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Verona ha donato migliaia di capi d'abbigliamento a persone in difficoltà 

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Verona hanno fatto sapere di aver consegnato oltre 1.500 capi di abbigliamento, dichiarati in stato di abbandono, alla Cooperativa Sociale Servizi e Accoglienza Il Samaritano Onlus, presso il magazzino doganale della società DVS S.P.A. di Verona. La consegna è avvenuta alla presenza di monsignor Domenico Pompili, vescovo della Diocesi veronese, nonché di Don Matteo Malosto, direttore della Caritas diocesana, quindi del direttore della Onlus Marco Zampese, di Luigi Torraco in rappresentanza della DSV S.P.A. e, infine, del presidente dell’A.V.A.S. Michele Andreetto.

«Le maglie, le felpe e i pantaloni consegnati - spiegano dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - saranno destinati dalla Onlus a persone in difficoltà, adulti e minori senza tetto, persone malate, richiedenti protezione internazionali, rifugiati e carcerati su tutto il territorio della diocesi di Verona. Tale occasione ha rimarcato il ruolo che da sempre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riveste anche in ambito umanitario e sociale e che si concretizza nelle donazioni di beni, oggetto di abbandono e confisca a favore di istituti di assistenza e beneficenza, in accordo con la previsione normativa che prevede che la merce caduta in stato di abbandono possa essere ceduta gratuitamente ad istituti aventi scopi di beneficenza e di assistenza, in esenzione dei diritti doganali e col vincolo della destinazione agli scopi predetti».