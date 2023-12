Trenta nuovi agenti di polizia iniziano il loro servizio in questura a Verona

Dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica lo scorso 15 dicembre nelle varie scuole di polizia su tutto il territorio nazionale, giovedì alle 18:30 quindici donne e quindici uomini, tutti agenti in prova della Polizia di Stato di età compresa tra i 19 ed i 26 anni, inizieranno la propria avventura alla Questura di Verona.

Per salutarli e rendere onore al lavoro di tutti i poliziotti veronesi che individuano nella sede di lungadige Galtarossa la loro casa, da oggi la Questura s'illuminerà del tricolore ogni giorno al calare della notte.

Le luci del tricolore sostituiranno la normale illuminazione e ricorderanno a tutti i cittadini che in quell’edificio operano, al loro servizio, donne e uomini dello Stato uniti dai valori del giuramento di fedeltà alla Repubblica.



Una cerimonia intima tra poliziotti, a cui parteciperanno anche alcuni dei venti vice ispettori neo nominati sia dalla stessa Questura scaligera che da altre sedi del territorio nazionale.La cerimonia si concluderà con l’uscita delle Volanti della Polizia di Stato che inizieranno il loro turno serale e notturno tra le strade della città, anche loro “figli delle stelle” in onore e ricordo dei colleghi della "Volante 2" di Trieste che con la stessa giubba blu persero la vita il 4 ottobre del 2019.