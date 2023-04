Agec, sindacati chiedono di investire sul personale. Viviani: «Disponibile all'ascolto»

Maggiore considerazione ed un piano di assunzioni che riesca ad assorbire i prossimi pensionamenti. Sono queste le richieste che i lavoratori di Agec addetti alla refezione scolastica avrebbero voluto avanzare alla presidente Anita Viviani, se ieri, 14 aprile, i sindacati avessero potuto incontrarla. Un incontro che non era stato programmato e che ha colto di sorpresa la presidente. I rappresentanti dei lavoratori l'hanno richiesto durante l'assemblea del personale, riunitosi ieri davanti alla sede di Agec in Piazza San Nicolò.

«Sono rimasta stupita dalla veemenza con la quale l'assemblea dei lavoratori ha invocato il bisogno di un incontro con l'azienda - ha commentato Viviani - Per il comparto gas-acqua il dialogo è cominciato già a gennaio, a fronte di una semplice e-mail, e non c’è nessuna ragione per cui la stessa cosa non possa avvenire in tempi brevi anche per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto enti locali. L'assemblea sindacale non poteva essere la sede per un dialogo, non solo perché l'assemblea è un istituto riservato al confronto tra lavoratori, ma anche perché alla sottoscritta, già impegnata in appuntamenti precedentemente fissati e pertanto fisicamente non presente in azienda, non era giunto alcun invito né richiesta a presenziare».

Viviani ha comunque ribadito la massima disponibilità al dialogo e con i sindacati si è accordata per un confronto che avverrà mercoledì 19 aprile alle 15.30.

Intanto, la presidente di Agec ha voluto rassicurare i dipendenti preoccupati dalle voci di una possibile esternalizzazione. «Nei piani aziendali non è in programma alcuna esternalizzazione del personale o dei servizi, nessun posto di lavoro è a rischio - ha spiegato Viviani - C'è in programma soltanto una riorganizzazione del lavoro che andrà a limitare il ricorso al lavoro somministrato». Una riorganizzazione su cui vertici e lavoratori di Agec discuteranno nell'incontro della prossima settimana.

Incontro in cui i sindacati faranno presente che c'è un rischio che il servizio di refezione scolastica offerto da Agec possa perdere qualità se l'azienda non investirà sul personale. Investimenti che si dovrebbero tradurre in nuove assunzioni e in miglioramenti sia contrattuali che nelle relazioni sindacali.