Afma Odv ed Abc, insieme per aiutare familiari e malati di Alzheimer

L'Afma (Associazione familiari malati di Alzheimer) Odv di Verona ha presentato le attività a sostegno delle famiglie, invitando i familiari e i caregivers ai Gruppi Abc.

I mesi appena trascorsi e segnati dalla presenza del Covid-19, come sono stati vissuti dai familiari con i loro congiunti fragili e smemorati? Nonostante le accresciute difficoltà quotidiane, la vita continua e le associazioni dei Familiari e Malati di Alzheimer Odv e Abc hanno iniziato un cammino comune per rispondere alle numerose difficoltà di tanti familiari e collaboratori, nell’affrontare la cura quotidiana dei loro cari.

«Dopo dieci anni di presenza a Verona e in tutta la provincia, grazie ai nostri quasi 50 Gruppi Abc, attraverso cui abbiamo conosciuto oltre 700 familiari, si è deciso di continuare la nostra mission di promozione dell'"Approccio Capacitante" e dei Gruppi Abc, all’interno di Afma, con la quale da un lungo periodo si è consolidata una fattiva collaborazione», ha affermato Giorgio Facci, già presidente di Abc.

«Sappiamo che anche nel mondo associativo a volte si collabora con estrema difficoltà e diffidenza, nonostante gli intenti e l’obiettivo del bene indirizzato a persone e realtà diverse, sia condiviso - ha evidenziato Giorgio Pedron, presidente di Afma Odv Verona - In questa ottica abbiamo accolto con soddisfazione la richiesta di Abc, interpretandola come segno di attenzione e responsabilità rispetto ai tempi gravosi che stiamo vivendo».

Responsabile scientifico e volontario dell'associazione Afma, il neurologo Giuseppe Gambina ha riflettuto sulle difficoltà accresciute che molti familiari evidenziano: «Da diversi anni la nostra mission è prendersi cura di chi si prende cura, attraverso un approccio integrato di stimolazione cognitiva, psicomotoria e relazionale, il sostegno psicologico individuale e di gruppo; tutti servizi che offriamo nella nostra sede o in altri luoghi predisposti». Significativa è l’attività nei due Centri Sollievo che le collaboratrici psicologhe, educatrici e volontari gestiscono attraverso le tecnologie di comunicazione che il lockdown ha sollecitato ad utilizzare, peraltro apprezzate anche da quei familiari impossibilitati a presenziare nei Centri Sollievo.

«La scelta di Abc è di grande valore perché non è la somma di due storie ed esperienze d’aiuto, ma la sinergia che offre ai familiari e a quanti operano con persone fragili e smemorate, innovative possibilità di sostegno, che andremo a proporre e sollecitare anche nel Piano delle Demenze, previsto dalla Regione Veneto e che la Ulss 9 Scaligera dovrà predisporre quanto prima», ha concluso Pedron.