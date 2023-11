Mercatini, Verona Run Marathon e bel tempo: grande affluenza nel centro di Verona

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice ad una domenica da tutto esaurito a Verona, che ha ospitato i diecimila partecipanti alla Verona Run Marathon (che per la prima volta ha coinvolto anche il Comune di San Martino Buon Albergo), oltre a turisti e visitatori attirati anche dai Mercatini natalizi inaugurati nel corso del weekend.

Grande lavoro dunque per la polizia locale, impegnata anche da un incidente stradale avvenuto in viale Piave nel pomeriggio. L'evento sportivo e l'inizio degli appuntamenti natalizi, hanno richiamato in città un nutrito numero di persone, al punto che già in tarda mattinata i parcheggi del centro sono stati segnalati in esaurimento, veniva segnalato come attivi il park P3 della Fiera e quello della Genovesa, entrambi collegati con bus navetta gratuiti alla zona di maggiore interesse.

Anche per il tardo pomeriggio si prevede una grande affluenza nel centro storico.