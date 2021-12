Catullo, bastano le regole contenute in statuto: patti parasociali non rinnovati

La Camera di Commercio di Verona, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia di Verona, il Comune di Verona e Save ha reso noto che, alla luce del positivo percorso intrapreso, non sono stati rinnovati i patti parasociali per la società di gestione dell'aeroporto Catullo. Il socio privato (Save) ed i quattro soci pubblici (che prima erano ai vertici del Catullo attraverso Aerogest, società ora in liquidazione) hanno confermato la condivisione e la continuità di obiettivi e piani di sviluppo per gli aeroporti di Verona e Brescia, che hanno saputo esprimere grande capacità di resilienza nelle difficoltà determinate dalla pandemia.

A seguito dell’aumento di capitale sottoscritto da tutti i soci, sono stati avviati i lavori di ampliamento, che hanno una valenza strategica per lo sviluppo degli aeroporti e la loro funzione di riferimento per l’economia e l’occupazione dei territori serviti.

A fronte di questi importanti risultati, la gestione procede sulla base delle regole di governance contenute nello statuto della società che assicurano stabilità nel tempo.

Il traffico dell’aeroporto Catullo è in graduale recupero, nel periodo gennaio-ottobre dell’anno in corso i passeggeri sono stati 1.186.106, pari al 40% dello stesso periodo del 2019 e in crescita del 19,3% rispetto ai primi dieci mesi del 2020.

L’aeroporto di Brescia procede nello sviluppo delle sue potenzialità, che si stanno esprimendo con dati di traffico importanti: il 2020 si era chiuso con una crescita cargo del 27,8% sul 2019. Un andamento positivo che prosegue anche nell’anno in corso: il periodo gennaio-ottobre segna un incremento cargo del 37,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 5,2% sul 2020.