Dal gennaio prossimo collegamento diretto tra Verona e Reykjavík grazie a Play

Play airlines, compagnia aerea low-cost islandese, volerà dall'aeroporto Marco Polo di Venezia all'aeroporto Keflavík di Reykjavík a partire dal prossimo 29 giugno. E con il prossimo orario invernale, anche l'aeroporto Valerio Catullo di Verona sarà collegato con la capitale dell'Islanda con voli una volta a settimana, il sabato, a partire dal 20 gennaio 2024.

Fondata nel 2019, Play si caratterizza per l’attenzione alla sicurezza, per puntualità, semplicità e cortesia e per un servizio snello e di qualità. Per la prossima estate, la compagni aerea opererà voli dall'Islanda per 37 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada servendosi di una flotta di aeromobili Airbus A321NEO e A320NEO.

«Siamo davvero felici di cominciare ad operare da Venezia quest’estate, la nostra seconda destinazione in Italia dopo il lancio del volo da Bologna per Reykjavík, lo scorso anno. E con l’orario invernale aggiungeremo anche Verona come terza destinazione nel paese - ha confermato Birgir Jónsson, amministratore delegato di Play - Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto, e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni, tra le quali la città lagunare. Il load factor dei nostri aeromobili sta aumentando in modo significativo, così come il numero dei passeggeri trasportati, e le prenotazioni per l’estate stanno andando molto bene».

I nuovi collegamenti da Venezia e Verona per Reykjavík permetteranno ai turisti italiani di visitare un paese unico, dalla natura spettacolare, come la misteriosa spiaggia di sabbia nera di Vik, la cascata di Gullfoss, la stazione termale geotermica di Geosea o la spiaggia di Rauðisandur. Potranno, inoltre, volare dall’Islanda verso il Nord America, nelle destinazioni servite da Play negli Stati Uniti e in Canada. Viceversa, per i turisti islandesi sarà possibile approfittare dei volo per scoprire Venezia e Verona.