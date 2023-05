Adunata nazionale degli alpini: la sezione veronese sfida la pioggia e sfila a Udine

La pioggia incessante e insistente non ha mollato la presa per tutta la durata della sfilata, dal mattino fino a pomeriggio inoltrato, rincarando la dose con il passare delle ore. Ma il maltempo non ha scoraggiato le migliaia di alpini che hanno marciato attraverso il centro di Udine. Le penne nere veronesi hanno mosso i primi passo lungo il percorso della sfilata intorno alle 16.30, mostrando alla cittadina friulana e a l’Italia intera grazie alla diretta online, le molte anime di cui è composta l’ANA Verona.

«Oggi le nostre armi si chiamano fede, amicizia e amore. Nel 2022 l’Associazione Nazionale Alpini che conta oltre 310 mila soci a livello nazionale, di cui circa 20 mila veronesi, ha dato oltre 2 milioni di ore lavoro e oltre 4,5 milioni di euro in donazioni. Trasformando le ore in euro, il totale donato supera i 60 mililioni di euro. Numeri che danno la dimensione della forza della nostra associazione: forza che si mette quotidianamente in moto a favore della società», riflette il presidente dell’ANA Maurizio Trevisan alla sua prima Adunata da quando è alla guida della sezione veronese. «Qui ad Udine abbiamo dimostrato un glorioso passato con gli onori alle bandiere di guerra, ieri. Un perfetto presente con la nostra Cittadella degli Alpini dove è evidente la sempre più profonda cooperazione tra truppe alpine e ANA. Ma anche un grande futuro grazie ai nostri camposcuola nazionali per ragazzi dai 16 ai 25 anni. Possiamo ancora sottolineare con fierezza che il nostro stile di vita fa bene alla nostra bella Italia», ha aggiunto Trevisan. E proprio i giovani dei campi scuola alpini, tra cui anche i ragazzi e le ragazze dei del Baldo della scuola estate, partiti in treno da Verona sabato e venerdì, sono stati tra i primi a sfilare attraverso il centro di Udine domenica mattina. In seguito, i moltissimi volontari della Protezione Civile, le unità cinofile, il gruppo di pet therapy e il nucleo droni. Dentro e fuori il percorso della sfilata, nella quattro giorni di Adunata, la Sezione veronese ha mostrato ancora una volta all'Italia intera tutte le molte anime di cui è composta. I veci e i bocia, i nuovi giovani dei campi alpini e ancora i nuclei cinofili di pet teraphy e di salvamento di superficie e in acqua: circa una decina i cani operativi nel Garda, tra quelli con numerosi interventi già all’attivo e quelli in addestramento. E ancora, i gruppi storici con le divise indossate dagli alpini durante la prima guerra mondiale, nelle dure battaglie di trincea. Il vessillo, le note ritmate dalle fanfare sezionali, oltre 170 gagliardetti e il grande abbraccio delle istituzioni.

«Grazie a tutti gli amministratori della provincia di Verona che hanno voluto essere con noi oggi , è sempre più importante la loro vicinanza, uniti si è più forti! Il pensiero finale va a tutti gli alpini della Sezione di Verona che rappresento orgoglioso e commosso per la dimostrazione di affetto nella massiccia presenza (la stima è di circa 5mila presenze), il pensiero anche a chi non ha potuto esserci», ha chiuso Trevisan.

E in sfilata, sostenuto e scortato dagli amici di una vita, anche il cappello del Pippa, uno degli ultimi reduci di Russia, veronese seppur mantovano d’adozione, andato avanti alcuni mesi fa.

«Per me è la prima Adunata, la immaginavo particolare ma non così partecipata. Il clima non aiuta ma vedere così tanta gente, così tanta passione, così tanti amministratori e amministratrici del Veronese, così tanta unità rende la dimensione di qual è il movimento dell’Associazione Nazionale Alpini. E di che cosa fa per i nostri territori, soprattutto nei momenti d’emergenza. Questo è un giorno di festa è per noi doveroso dire “grazie”», ha commentato il sindaco Damiano Tommasi prima di sfilare insieme ai moltissimi altri sindaci dei Comuni veronesi e ai rappresentanti presenti, dall’onorevole Marco Padovani alla vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, al consigliere regionale Alberto Bozza e molti altri. L’Adunata 2023 ha visto la presenza in tribuna della presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha sottolineato, nel giorno che festeggia tutte le mamme, come la Patria sia «la nostra seconda mamma. Noi abbiamo un gran bisogno di valorizzare i nostri legami, di valorizzare il nostro senso di appartenenza e il nostro orgoglio. Questo è un luogo nel quale quei sentimenti sono evidenti». E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a tutti gli alpini.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTERELLA AGLI ALPINI - «Nella ricorrenza della 94ª Adunata dell’Associazione che vede alpini in servizio e in congedo uniti nel mantenere viva la memoria e le tradizioni del Corpo, esprimo il mio apprezzamento verso le penne nere che, per oltre 150 anni, hanno operato in pace e in guerra al servizio del paese.

Temprati dalle asperità della montagna, le unità militari alpine hanno costantemente dato prova di professionalità, efficienza e dedizione e, grazie alla capacità di coniugare le storiche peculiarità con l’innovazione tecnologica e dottrinale, sono diventati reparti impiegabili in ogni contesto operativo.

Sui campi di battaglia, in operazioni di pace, in soccorso alle popolazioni colpite da disastri naturali o impiegati nelle città per garantire la sicurezza dei cittadini, da sempre le donne e gli uomini degli alpini sono esempio di coraggio, sacrificio e solidarietà. Nell’odierna circostanza giungano i sentimenti di gratitudine degli italiani per il prezioso contributo dato alla coesione sociale della Repubblica, nel supporto alla Protezione Civile, con le innumerevoli iniziative benefiche e le opere di volontariato che gli alpini in congedo allestiscono ogni giorno a favore della popolazione.

Rivolgendo un commosso pensiero ai caduti della specialità, formulo a tutti i partecipanti al raduno l’auspicio di una ottima riuscita della manifestazione e invio il mio più caloroso saluto».