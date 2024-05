Quindicimila penne nere veronesi a Vicenza per l'adunata degli alpini: «Memoria, solidarietà e pace sono i nostri valori»

Vicenza è già gremita di alpini. E le penne nere veronesi stanno facendo rotta in massa per raggiungere la vicina città veneta che ospita l’Adunata 2024. Dalla città scaligera si stimano circa quindicimila arrivi e cinquemila alpini in sfilata domani, domenica 12 maggio, indicativamente nel tardo pomeriggio, non prima delle ore 16.30.

«Stiamo confluendo in massa a Vicenza per portare i nostri valori - riflette il presidente dell’Ana Verona Maurizio Trevisan arrivato già ieri a Vicenza - che sono quelli della memoria, della solidarietà e della pace. Questa è stata già ribatezzata l’Adunata della pace e da qui, in questi giorni, deve levarsi forte un monito contro tutte le guerre. Speriamo che presto tutto ciò sia molto più che una speranza: una firma su accordi per il cessate le armi nei numerosi conflitti che stanno attanagliando il mondo in questo difficile periodo. Questo appuntamento nazionale - aggiunge ancora Trevisan - testimonia la nostra capacità di esserci adeguati nel tempo. Nella cittadella alpina è in mostra la nostra eccellenza che è la Protezione civile e anche i giovani dei campi scuola stanno condividendo con noi l’esperienza dell’adunata».

In queste ore, così come da un paio di giorni almeno, decine e decine di alpini sono diretti a Vicenza a piedi o in bicicletta. La neve ancora abbondante sui monti ha reso off limits alcuni percorsi sulle tracce della Grande Guerra che erano nei programmi dei veronesi partiti dai Lessini. Ma il cammino, pur deviato, è proseguito comunque secondo tabella di marcia e gli alpini stanno raggiungendo l’adunata. Già sul posto da ieri, invece, i circa 150 volontari di Protezione Civile dell’Ana Verona che si stanno turnando ai varchi di accesso alla zona rossa presidiandoli h24 per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, tutelare il transito dei residenti e svolgere un ruolo di sicurezza bloccando l’eventuale passaggio di trabiccoli o persone alterate. «Siamo sul posto e stiamo lavorando fianco a fianco con alcuni vigili veronesi che sono venuti in supporto ai colleghi di Vicenza. È molto bello condividere tempo e servizio anche con loro», spiega David Favetta, vicepresidente vicario e delegato alla Protezione civile dell’Ana Verona, dal turno al varco della zona rossa di viale Bacchiglione.

Altrettanto dinamici sono stati gli ultimi giorni nelle baite veronesi di città e provincia. Per questa adunata, Verona sta fungendo quasi da polo logistico e gli alpini veronesi hanno ospitato vari gruppi di alpini di passaggio (a piedi, in bicicletta o anche con mezzi motorizzati) diretti a Vicenza. Tra questi, San Giovanni Lupatoto che mercoledì ha ospitato un gruppo di Bergamo che si è fermato a dormire in baita. Venerdì a cena ha dato ristoro a un gruppo di Penne e stasera ospiterà il coro Monte Cervino, in 40 tra alpini e familiari. Altre baite e gruppi coinvolti da alpini provenienti anche da Abruzzo e Piemonte (come il coro alpino Monte Cervino) sono Isola della Scala, Castel d’Azzano, Belfiore, Brognoligo.

Considerata la vicinanza della città che ospita quest'anno l'adunata, molti alpini stanno raggiungendo Vicenza con i mezzi propri o utilizzando uno dei numerosi treni dedicati messi a disposizione dalle Ferrovie dello Stato, soprattutto sulla tratta Milano-Venezia, a tariffe agevolate. Inoltre, sono circa quaranta i pullman organizzati per accompagnare gli alpini veronesi a Vicenza che tra oggi e domani sono al via dal centro, dai quartieri e da tutta la provincia. Gli ultimi partiranno domani subito dopo un veloce pranzo organizzato in baita.

Foto e video ufficio stampa Ana Verona