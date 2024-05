Chi parte e chi accoglie, alpini veronesi all'opera per l'adunata di Vicenza

I primi sono già arrivati ieri, 8 maggio, ma la maggior parte partirà domenica dopo un veloce pranzo nelle baite alpine. L'adunata nazionale degli alpini richiamerà a Vicenza migliaia di veronesi.

In sfilata, domenica, la delegazione scaligera conterà quasi 5mila penne nere. Considerata la vicinanza della città che ospita quest'anno l'adunata, molti alpini raggiungeranno Vicenza con i mezzi propri o utilizzando uno dei numerosi treni dedicati all'evento con tariffe agevolate. Inoltre, sono circa quaranta i pullman organizzati per accompagnare gli alpini veronesi a Vicenza che partiranno dal centro, dai quartieri e da tutta la provincia.

La sezione veronese dell’Ana sfilerà nel pomeriggio, dopo le 16. Quindi molti gruppi hanno deciso di organizzare il pranzo della domenica in baita, partendo subito dopo.

E c'è chi, invece, si è preso più tempo e, zaino in spalle, ha iniziato letteralmente a incamminarsi. Del gruppo di Minerbe in 15 sono partiti a piedi per raggiungere Vicenza passando per Nogara, Monte Berico e Noventa Vicentina. Inoltre, dalla Lessinia, sono partiti a piedi due gruppi: 11 persone da Cerro, con tappe al rifugio Bertagnoli e a Cornedo Vicentino, e una quindicina da Bosco Chiesanuova per ripercorrere i sentieri della Grande Guerra attraverso il Pasubio e il Monte Grappa. E ancora, una decina, seguendo un percorso analogo sul Monte Grappa, sono partiti da Santa Maria in Stelle. E altri tre da Cazzano di Tramigna.

I sindaci di Sant’Anna d’Alfaedo Raffaello Campostrini e di Dolcè Massimiliano Adamoli arriveranno all'adunata di domenica in bicicletta, partendo sabato pomeriggio.

Oltre alle partenze, poi, ci sono gli arrivi. «Ci stiamo preparando ad accogliere molti gruppi, alcuni di quelli con cui siamo gemellati ma anche molti altri, soprattutto da Bergamo, Brescia, Milano e dell'Abruzzo», ha anticipato il presidente di Ana Verona Maurizio Trevisan (nel video).

Verona si scopre dunque anche polo logistico dell'adunata nazionale con molte baite che stanno aprendo le proprie porte per ospitare gruppi alpini di passaggio diretti a Vicenza, per lo più a piedi, che faranno tappa in varie zone del Veronese. Accade così, ad esempio, a San Giovanni Lupatoto che ospita un gruppo di Bergamo. In baita a Sant’Ambrogio, invece, troverà ristoro un gruppo alpino della Val di Susa. San Bonifacio ospiterà 12 alpini di Varese. Altre baite e gruppi coinvolti da vari alpini provenienti anche da Abruzzo e Piemonte sono Isola della Scala, Castel d’Azzano, Belfiore e Brognoligo.

Partirà, infine, con il gruppo di Tregnago Mario Governo, classe 1932, probabilmente l’alpino veronese più anziano a sfilare domenica.

«Sarà un’Adunata di pace - ha aggiunto Trevisan - La situazione internazionale è tesa e il messaggio degli alpini, che certamente hanno memoria della guerra e dei suoi orrori, è volto alla pace».

E già arrivati a Vicenza circa quaranta volontari della protezione civile per allestire la cittadella alpina mentre fino a domanica in 150 si turneranno ai varchi di accesso alla zona rossa che saranno sempre presidiati per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, per tutelare il transito dei residenti e per svolgere un ruolo di sicurezza.