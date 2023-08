Da oggi a Verona è possibile adottare un melo

È stato presentato mercoledì 2 agosto nella Sala Rossa del vero, il progetto "Adotta un melo di Verona", che coinvolge otto aziende agricole e un consorzio dell’est veronese. Nella circostanza sono intervenuti per il Comune di Belfiore, il sindaco Alessio Albertini e il vicesindaco con delega all'agricoltura, Giuseppe Vanzani, mentre per il Comune di Ronco all'Adige era presente il sindaco Davide Vesentini, quindi per lo IAT “East Verona” – Veronautoctona Sara Lucchi e, per il Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore, il presidente Stefano Faedo.

La seconda edizione dell’iniziativa, rispetto alla precedente del 2022, raddoppia: quest’anno, infatti, al Comune di Belfiore si è aggiunto Ronco all’Adige. Il progetto, secondo quanto spiegato dalla Provincia di Verona, prevede la possibilità di adottare un melo in una delle aziende partecipanti e di raccoglierne personalmente i frutti nelle due giornate “dell’adottante”: il 3 settembre a Belfiore e il 17 a Ronco.

L’esperienza nel meleto verrà arricchita, in entrambi gli appuntamenti, con visite guidate e la possibilità di confrontarsi con gli agricoltori per conoscere i segreti della mela veronese e delle varietà coltivate in territorio scaligero. Un’occasione, quest’ultima, anche per essere consumatori più consapevoli e poter così scegliere i prodotti migliori per la propria tavola. Ogni adottante, infatti, riceverà un certificato digitale e verrà iscritto a una newsletter dedicata con gli aggiornamenti riguardanti il proprio albero, ricette a base di mele e informazioni sugli eventi organizzati durante l'anno.

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Belfiore e Ronco all'Adige, in collaborazione con la Pro Loco di Belfiore e con lo IAT “East Verona”. Per iscrizioni e ulteriori informazioni: https://www.eastverona.com/mela-di-verona/.