Adm e polizia locale di Verona alleate contro frodi e contraffazione

È stato firmato questa mattina, 9 aprile, dal sindaco Federico Sboarina e dal direttore generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) Marcello Minenna il protocollo d'intesa per la lotta alla contraffazione e alle frodi a tutela del consumatore e delle imprese. L'accordo si pone lo scopo di favorire l'attività sinergica e consolidare l’azione collaborativa tra Comune e Adm per contrastare la diffusione sul mercato di merci contraffatte a discapito dei prodotti originali, prevenendo gli effetti nocivi.



(La firma del protocollo)

Il commercio di prodotti con segni falsi, contraffatti e con false indicazioni geografiche o denominazioni d’origine costituisce un grave rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini e un ingente danno alle imprese e all'economia legale, soprattutto in un territorio come quello scaligero dove hanno sede importanti attività produttive nel campo della moda e alimentare.

Il protocollo siglato si configura come un nuovo efficace strumento per contrastare un fenomeno sempre più in crescita: solo nel 2021 sono stati effettuati dall'Adm del Veneto e Friuli Venezia Giulia più di 400 sequestri per contraffazione, per un valore di oltre 1.800.000 euro. A questi vanno aggiunti i sequestri (più di 100) di prodotti non sicuri o con falso Made in Italy.

La polizia locale di Verona e Adm coopereranno per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti, favorendo lo cambio di informazioni e contrastando le forme di criminalità organizzata, assicurando un mercato più trasparente fondato anche sui principi della sicurezza dei prodotti.

E nell'ottica di aumentare la consapevolezza del consumatore finale saranno, inoltre, realizzate attività formative e informative, attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché iniziative di carattere didattico rivolte agli studenti delle scuole di Verona.

E come segno tangibile dell'impegno assunto dalle parti, è stata inaugurata oggi la "Casa del Falso" in Piazza Bra. Fino al 14 aprile al suo interno saranno esposti esempi di beni, tra i quali spicca una Ferrari Dino 196 S 1958, sequestrati da Adm poiché contraffatti o in violazione alla normativa sul Made in Italy.



(Visita alla Casa del Falso)

«Adm è impegnata quotidianamente nel controllo delle merci per scongiurare ogni possibile tentativo di frode a danno della comunità - ha evidenziato il direttore generale Minenna - L'economia della contraffazione divora l'economia reale che va dalle imprese sane al consumatore finale. In un momento di rilancio del sistema Paese il contrasto alla contraffazione è una delle nostre maggiori priorità, anche attraverso le analisi in house svolte dai nostri laboratori chimici che attribuiscono alle merci prodotte nei nostri territori una prova di autenticità. Il protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Verona costituisce l'esempio di una sinergia virtuosa in cui le istituzioni pubbliche si pongono con decisione a tutela e a garanzia della società civile».

«Legalità e trasparenza hanno caratterizzato il mio operato di amministratore sin dal primo giorno - ha affermato il sindaco Sboarina - Credo fermamente che non ci sia altra strada da seguire, questa è la via maestra e da quando sono sindaco sono sempre stati in prima fila per contrastare ogni forma di illegalità. Ne sono prova le numerose collaborazioni avviate tra Comune, istituzioni ed enti del territorio, ma anche l’importante attività di sensibilizzazione nelle scuole, perché l’educazione alla legalità è fondamentale. Il protocollo di oggi segue quello siglato pochi giorni fa con la Guardia di Finanza e testimonia non solo la volontà del nostro territorio di resistere e reagire con forza ad ogni tentativo di illegalità, ma anche che Verona è capace di fare squadra e di lavorare insieme sulle questioni di primaria importanza. L'accordo tra Comune e Adm si pone a garanzia e tutela della leale concorrenza. Mai come in questo momento, il mondo economico e i settori ad esso legati hanno necessità di operare in un mercato caratterizzato da una competizione corretta, libero dallo spettro di fenomeni illeciti che danneggiano tutta la filiera».