Maltempo, inquinamento e attività dell'uomo, «Adige è sotto stress»

La combinazione tra la presenza di batteri fecali e un'eccessiva pressione esercitata dalla presenza umana rendono preoccupanti le condizioni del fiume Adige. Una preoccupazione espressa ieri, 23 giugno, da Legambiente Veneto che ha fatto tappa a San Giovanni Lupatoto con Operazione Fiumi, la campagna di ambientalismo scientifico realizzata grazie al supporto tecnico di Arpav, al contributo di Coop Alleanza 3.0, ai patrocini dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e al partner tecnico Strada.

Legambiente ha prelevato dei campioni di acqua dall'Adige in sette punti, tre dei quali in provincia di Verona. Di questi campioni sono stati osservati alcuni parametri, come la presenza del batterio escherichia coli, di glifosate e di Pfas. E i primi dati disponibili sono quelli relativi all'escherichia coli, parametro ricercato per verificare il livello di depurazione delle acque e la presenza di eventuali picchi di inquinamento dovuti a scarichi non autorizzati o sversamenti illegali.

Su sette punti monitorati lungo l'asta del fiume, due campioni presentano valori superiori a 5.000 mpn ogni 100 millilitri d'acqua, limite consigliato allo scarico. Gli sforamenti sono stati registrati a Zevio e nella foce a Rosolina. E Legambiente ha inoltre sottolineato che solo due dei sette campionamenti hanno valori inferiori ai 1.000 mpn/100ml, valore oltre il quale si comincia a prendere in considerazione la possibilità di porre delle restrizioni per uso irriguo.

A questi dati, l'associazione ambientalista regionale ha poi aggiunto quelli di Arpav relativi al 2023, che mostrano un buon stato chimico del bacino idrografico dell'Adige, ad eccezione di tre casi, tra cui il torrente Alpone e il fiume Antanello, con superamenti dello standard di qualità della media annua del Pfos.

Ed oltre che per la qualità delle sue acque, l'Adige preoccupa per la sua condizione morfologica, dovuta in parte anche al maltempo. «L'Adige è sotto stress idrogeologico da oltre 70 giorni consecutivi - ha spiegato Giulia Bacchiega, vicepresidente di Legambiente Veneto - e questa situazione ci preoccupa fortemente poiché se è vero che deriva dalle eccezionali precipitazioni a cui abbiamo assistito in questi mesi, è altrettanto evidente che questo perdurare dell’emergenza idraulica si intreccia con lo scadente stato di salute morfologica del fiume cioè la riduzione dello spazio vitale per lo scorrimento delle acque e la relativa riduzione della capacità di assorbire e far defluire le acque in caso di piena. Di conseguenza, gli impianti di depurazione vengono sottoposti ad eccessivo stress con la riduzione della capacità di depurare efficacemente le acque degli scarichi civili ed industriali che si riversano nel fiume, restituendoci valori di allerta per la qualità delle acque. E se il fiume esonda, è bene ricordarlo, queste acque contaminate da batteri fecali, pfas, pesticidi e altri inquinanti, finiscono nelle nostre strade, case, campi, orti e giardini. Per l’Adige occorre una maggiore attenzione del suo stato morfologico: avviare la rinaturalizzazione di questo fiume, a partire dal suo medio corso, potrebbe essere un passo decisivo». Ma non c'è solo il maltempo. Secondo Legambiente, infatti, è tratto veronese dell'Adige è quello sottoposto alla maggiore pressione dal punto di vista antropico e geomorfologico e in particolare nell’area di Zevio e di San Giovanni Lupatoto. «L'impermeabilizzazione del nostro territorio continua a correre - ha aggiunto Maurizio Malvestio del circolo di Legambiente Medio Adige - poiché sempre in queste zone, a breve, potrebbe essere realizzato un ulteriore polo logistico che andrebbe a sottrarre 12.7 ettari di suolo vergine in prossimità del fiume per realizzare un edificio di circa 770mila metro cubi che andrà a cancellare un tratto di un antico sentiero (che è anche corridoio ecologico) e devierà la pista ciclabile delle Risorgive. Legambiente dice "No" al Polo Logistico di Via Maffea di Campagnola di Zevio in quanto è un impianto di grandissimi dimensioni, incompatibile con il territorio circostante già fortemente antropizzato. Il Tar del Veneto aveva annullato l’intero iter autorizzativo, tuttavia oggi la costruzione del Polo Logistico potrebbe ricevere via libera perché le amministrazioni di San Giovanni Lupatoto e Zevio sono intenzionate ad accettare le "compensazioni ambientali" proposte dal costruttore. Una decisione che riteniamo assolutamente inadeguata e del tutto miope».