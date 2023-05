Adesione di Verona a Federculture, Cgil: «Migliorerà condizioni economiche dei lavoratori»

Sentimenti contrastanti nel mondo sindacale veronese per le novità che riguardano i circa 60 lavoratori impiegati nei Musei Civici di Verona per i servizi di guardiania e accoglienza. Servizi che il Comune ha affidato tramite appalto alla cooperativa Le Macchine Celibi. Da un parte c'è stupore per le rivelazioni emerse dalla ricostruzione del programma televisivo Report andata in onda su Rai 3. Ma dall'altra c'è anche soddisfazione per l'adesione del Comune di Verona a Federculture, l'associazione che riunisce soggetti pubblici e privati operanti nella cultura, nel turismo e nel tempo libero, il cui contratto collettivo nazionale è un riferimento per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore.

Stupore per il servizio di Report è stato espresso soprattutto dalla Uil di Verona, in particolare per il passaggio in cui alcuni lavoratori dei Musei Civici lamentavano di ricevere una paga netta di quattro euro l'ora. Lavoratori che hanno voluto rimanere anonimi perché temevano di subire ritorsioni.

Tale ricostruzione è stata contestata da Le Macchine Celibi, che ha annunciato azioni legali per tutelarsi. Ma per Stefano Gottardi di Uil Verona non è comunque accettabile che ci sia un «datore di lavoro pubblico che assegna gli appalti con contratti di sfruttamento» perché la pubblica amministrazione «dovrebbe garantire il rispetto delle regole e salvaguardare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori». Mentre Marco Bognin, segretario organizzativo di Uil Fpl, ha ricordato che «la tutela e la valorizzazione dei beni culturali si concretizza con un contratto di lavoro che riconosce la professionalità del personale che vi opera». E per questo la Uil apprezza il percorso intrapreso dal Comune per arrivare all'applicazione del contratto nazionale di Federculture.

Applicazione di cui è soddisfatta anche Graziella Belligoli, segretaria generale Filcams Cgil Verona. «Si tratta di un passaggio atteso dopo aver messo in atto tutte le iniziative sindacali del caso, per il quale abbiamo lavorato a lungo confrontandoci con l'attuale amministrazione comunale e che rivendichiamo in quanto consentirà, nei tempi tecnici dovuti, un deciso miglioramento delle condizioni economiche e dei diritti per le lavoratrici e i lavoratori rispetto ai contratti attualmente applicati - ha commentato Belligoli insieme a Francesca Tornieri, segretaria generale di Cgil Verona - Soprattutto non permetterà più comportamenti opportunistici come quello di cambiare contratto per abbassare retribuzione e tutele». Quest'ultimo accenno di Belligoli e Tornieri può riferirsi a quanto è stato fatto da Le Macchine Celibi l'estate scorsa, quando cambiò il contratto per quella sessantina di lavoratori impiegati nell'appalto dei Musei Civici. La cooperativa, però, ha ribadito che la modifica del contratto non è stata peggiorativa per i lavoratori perché le retribuzioni sono rimaste le stesse.