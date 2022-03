A piedi dalla Slovenia alla Lessinia per ripercorrere la migrazione del lupo Slavc

Ripercorrerà le orme di Slavc, il lupo che dalla Slovenia ha raggiunto la Lessinia e che con la lupa Giulietta ha creato uno dei tre branchi attualmente censiti nel Veronese. Lo farà tra la primavera e l'estate di quest'anno, un viaggio che è al suo prologo.

Lo scrittore britannico Adam Weymouth si è incamminato da Trieste in direzione del monte Slavnik, in Slovenia. Sarà quello il punto di partenza di un'avventura che per più di 2mila chilometri lo terrà impegnato tra i mesi di maggio e giugno. Weymouth ripercorrerà la migrazione di Slavc, tra Slovenia, Austria e Italia, arrivando infine in provincia di Verona. «Non è la prima volta che tento di collegare la Natura con ciò che è il nostro mondo», ha raccontato Weymouth a TriestePrima.

Adam Weymouth ha vinto il Sunday Times Young Writer of the Year ed anche il Lonely Planet Adventure Travel Book of the Year. Ha già percorso a piedi lunghi tragitti, come quello da Londra a Istanbul. E la sua idea ora è quella di seguire da solo, passo passo, il tragitto fatto anni fa da Slavc, dormendo in tenda e non solo.