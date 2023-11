Acque Veronesi: riaprono gli sportelli di Tregnago e Grezzana, riparte il cantiere di Illasi

Riapriranno in questi giorni gli sportelli di Acque Veronesi nei Comuni di Grezzana e Tregnago. Al fine di rendere più efficiente il servizio e consentire agli utenti di evadere le loro pratiche con celerità e senza file, l’accesso alle due sedi avverrà tramite appuntamento, chiamando il numero 800-735300 da rete fissa, 045-2212999 da rete mobile, o prenotando direttamente dal sito www.acqueveronesi.it, da pc, tablet o smartphone.

Da martedì 14 novembre sarà nuovamente operativo lo sportello Acque Veronesi di Tregnago, in Piazza Massalongo, 13/A. Gli utenti potranno recarsi su appuntamento nelle mattine di martedì e giovedì.

Il giorno mercoledì 15 novembre riaprirà la sede di Grezzana. I cittadini potranno recarsi allo sportello ubicato in via Galileo Galilei 17 il mercoledì ed il venerdì mattina.

La volontà dell’azienda è quella di fornire ai cittadini un servizio di qualità direttamente sul territorio, per agevolarli nella gestione di tutte le pratiche relative al Servizio Idrico Integrato.

Lavori a Illasi

Nei giorni scorsi era inoltre stata annunciata la ripartenza dei lavori per l’estensione della rete fognaria in via Santa Giustina, nel Comune di Illasi. L’intervento era iniziato a fine luglio con la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento, per poi essere sospeso durante il periodo della vendemmia per consentire il transito dei trattori. Superata questa necessità, il cantiere riparte a a pieno regime con lo scavo in via Santa Giustina, nella zona sud del territorio comunale, un’area prettamente agricola, con la presenza di un piccolo nucleo residenziale composto da una trentina di persone, attualmente sprovvisto di condotte fognarie. Il nuovo tratto di rete sarà collegato all’esistente sistema di acque reflue di via Paradiso. Il cantiere comporterà modifiche alla viabilità automobilistica in zona e terminerà indicativamente nel mese di dicembre. I lavori di riasfaltatura del manto stradale saranno realizzati dopo l’assestamento del terreno e con l’arrivo della bella stagione.

«Andiamo avanti con nuove opere a beneficio dei residenti e dell’ambiente – il commento di Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi – Con questo investimento da 350 mila euro il Comune di Illasi avrà una copertura del servizio di fognatura pari al 90%, un dato superiore alla media provinciale (83%)».

ll sindaco di Illasi Emanuela Ruffo sottolinea l’importanza della collaborazione tra i due enti: «Un intervento che va a migliorare la qualità della vita dei residenti di una zona periferica di Illasi, fino ad oggi sprovvista di collegamento con la rete fognaria, contribuendo inoltre a salvaguardare il nostro territorio e l’ambiente».