Acque Veronesi cambia sede a Legnago: operativi i nuovi sportelli

Acque Veronesi cambia sede a Legnago. Da giovedì 2 maggio gli uffici della società che gestisce il servizio idrico integrato in 77 Comuni della provincia scaligera si sono trasferiti nella nuova sede in via Ospital Vecchio, al civico numero 11. I nuovi spazi, che ospiteranno uffici e sportelli per il pubblico, saranno più accoglienti, ampi e confortevoli.

I cittadini legnaghesi e quelli residenti nei Comuni limitrofi potranno recarsi agli sportelli esclusivamente su appuntamento. La prenotazione, che potrà essere effettuata comodamente dal proprio dispositivo mobile o da pc sul sito aziendale (in homepage all’apposita sezione "Fissa un appuntamento presso uno sportello"), consentirà di ridurre disagi per code e tempi di attesa.

Gli orari di apertura al pubblico della nuova sede di via Ospital Vecchio sono:

Lunedì, 8.30 – 12.30.

Martedì, 8.30 – 12.30 e 14 – 16.30.

Mercoledì, 8.30 – 12.30.

Giovedì, 8.30 – 12.30 e 14 - 16.30.

Venerdì, 8.30 – 12.30.

È a disposizione degli utenti il numero verde 800735300 da rete fissa, 0452212999 da rete mobile.