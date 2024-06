Acque Veronesi, lavori urgenti in piazzetta Scala: stop a traffico e sosta

A partire da giovedì 13 giugno, per la durata di 20 giorni, saranno vietati il transito e la sosta alle autovetture in piazzetta Scala a Verona.

I divieti sono necessari per consentire un intervento urgente di riparazione di 3 chiusini danneggiati a causa del cedimento del collettore fognario. Sarà comunque garantito, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, l’accesso ai passi carrabili ubicati in piazzetta Scala. In caso di impossibilità di accesso alla piazza per motivi logistici e cantieristici ai titolari di permesso di transito e sosta in ZTL – APU, con accesso ai passi carrabili ubicati in piazzetta, verrà consentita la sosta gratuita negli stalli blu e/o giallo-blu del comparto di riferimento mediante il rilascio di specifico permesso, previa richiesta da trasmettere all’ufficio AMT.