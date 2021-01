Acque Veronesi, tre giorni di lavoro per l'interconnessione dell'acquedotto

Si chiamano interconnessioni di rete e sono interventi di tipo preventivo necessari per garantire la fornitura idrica nei casi di emergenza, come il cedimento improvviso di un pozzo o un periodo di prolungata siccità. È questo il motivo dei lavori iniziati in Via Cesare Battisti, a San Giovanni Lupatoto, nel tratto tra Via Cà Nova Zampieri e Via Monte Amiata, dove a completamento di un progetto partito l'anno scorso verrà creata una nuova interconnessione dell'acquedotto con Verona.

«Sono interventi che abbiamo in programma nel nostro piano degli investimenti e che andiamo a realizzare per migliorare sempre di più l’efficienza del servizio - ha spiegato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Il concetto di interconnessione è molto importante perchè risponde a due problematiche fondamentali: la prima è il fatto che Acque Veronesi non ha creato dall'inizio l'attuale sistema acquedottistico che ha in gestione, ma ha ereditato dal 2006 ciò che negli anni precedenti avevano costruito i comuni con ottiche totalmente locali. La seconda è che tali opere, realizzate nella maggior parte dei casi tra gli anni '50 e '60, manifestano sempre più spesso problematiche legate all'usura del tempo. Rendere comunicanti i sistemi acquedottistici significa poter compensare carenze o criticità di aree specifiche con flussi d'acqua provenienti dai comuni vicini».

«Garantire e migliorare la qualità dell’acqua rappresenta uno tra i compiti più importanti e delicati di un amministratore locale - ha spiegato il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello - Per questo obiettivo è fondamentale la collaborazione con Acque Veronesi. I lavori che iniziano in questi giorni costituiscono un tassello di grande importanza per assicurare un servizio idrico di qualità e rientra negli investimenti programmati per il nostro Comune».

L'intervento rientra in un quadro generale di attenzione e sostegno delle fonti di San Giovanni Lupatoto, che da una parte si concretizzerà creando nuovi collegamenti della rete oltre a quelli già esistenti con Buttapietra e Zevio, e dall'altra implementarà l'efficienza dei potabilizzatori. Un'ulteriore forma di prevenzione per garantire la continuità del servizio in caso di carenze idriche o di altre criticità. Un cantiere importante ma veloce, che durerà tre giorni, salvo complicazioni. Per volontà del Comune e del gestore i lavori sono stati infatti programmati durante le feste e nei prossimi giorni di lockdown.