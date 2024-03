Valpolicella ed Est veronese: doppio intervento di Acque Veronesi in provincia

Un doppio intervento dal costo complessivo di 350 mila euro realizzato da Acque Veronesi per dismettere alcune vasche imhoff nei comuni di Marano di Vapolicella e Montecchia di Crosara.

Il cantiere riguarda via Casarotti e via San Antonio nel territorio di Montecchia di Crosara e la località di San Rocco a Marano di Valpolicella e permetterà di dismettere alcune vasche Imhoff esistenti, collegando le abitazioni della zona alla fognatura che confluisce nel depuratore. Nello specifico, Acque Veronesi provvederà in via Casarotti ad intercettare e collegare 2 linee di fognatura nera al collettore di fognatura mista già esistente. In via Sant’Antonio la rete fognaria sarà adeguata tramite un nuovo impianto di sollevamento e le linee di allacciamento di fognatura nera saranno deviate alla vasca di laminazione denominata “Ponte di Ferro”. Tali interventi in via Casarotti e in via San Antonio permetteranno il recapito degli scarichi civili sulla rete fognaria a conferimento dell’impianto di depurazione di San Bonifacio. La parte più impegnativa dell’intervento riguarderà infine la località San Rocco, nella parte più a nord della vallata di Marano di Valpolicella. Sarà deviata la condotta di fognatura mista di Via Longuri su un nuovo impianto di sollevamento che recapiterà gli scarichi civili sulla rete fognaria esistente in via Monte Lessini (strada provinciale n.34), a conferimento dell’Impianto di Depurazione di San Pietro In Cariano. I lavori, suddivisi in step, sono partiti in via Casarotti a Montecchia e si concluderanno nel mese di maggio a San Rocco.

«Acque Veronesi si inserisce nel ciclo naturale dell’acqua con l’importante compito di tutelare questo bene prezioso. Per far questo è fondamentale il processo di depurazione, che rimuove dagli scarichi gli inquinanti e restituisce l’acqua pulita in ambiente. Gli interventi di Montecchia e Marano fanno parte di questa attività, perché consentono di far confluire i reflui di queste frazioni in impianti di depurazione più efficaci e più efficienti, con sensibili miglioramenti in termini di sostenibilità ambientale – spiega il Presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Solamente nell’anno appena passato, abbiamo investito in tutto il territorio veronese nel settore della depurazione oltre 7 milioni di euro».

«Ringrazio Acque Veronesi per l’attenzione nei confronti del nostro territorio e per aver accolto le nostre istanze con celerità, avviando un intervento particolarmente importante ed atteso che migliorerà sensibilmente il servizio, portando indubbi benefici all’ambiente», ha commentato il sindaco di Montecchia di Crosara, Attilio Dal Cero .

«Per la frazione di San Rocco di Marano si tratta di un intervento indispensabile e fortemente sostenuto dall'Amministrazione per l'importante ritorno in termini ambientali e di servizio per l'utenza. I molti restauri partiti negli scorsi anni hanno comportato un forte incremento residenziale nella contrada, con l'inevitabile conseguenza che il carico sull'attuale impianto è sensibilmente aumentato. Da qui la necessità, individuata insieme ai tecnici di Acque Veronesi, di intervenire con questo importante cantiere. Ringrazio i vertici della società per la professionalità e la competenza messe a disposizione dei nostri territori», ha sottolineato Giuseppe Zardini, sindaco di Marano di Valpolicella.