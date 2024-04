Acque Veronesi, Mantovanelli confermato presidente dall'assemblea dei soci

Nella mattinata di lunedì 29 aprile si è svolta l'assemblea dei soci presso la sede di Acque Veronesi, che ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2023, il quale è stato chiuso con il miglior risultato di sempre, sia in termini di investimenti realizzati in favore della collettività, sia in termini economici.

Successivamente l'assemblea ha proceduto al rinnovo unanime delle cariche sociali, confermando alla presidenza l’uscente Roberto Mantovanelli, ingegnere gestionale e vicepresidente di Aqua Publica Europea, e nominando i nuovi consiglieri: Stefano De Pietri, ingegnere civile e capo settore al Consorzio di Bonifica, nel ruolo di vicepresidente, Roberta Tedeschi, avvocato e sindaca del Comune di Povegliano Veronese, Elena Nucci, ingegnere ambientale con dottorato in idraulica, e Adriano Pimazzoni, assessore all’ecologia e ambiente del Comune di San Bonifacio.

Erano presenti 26 soci (l’86% delle quote societarie) ed inoltre sono stati nominati i rappresentanti del collegio sindacale: Giovanni Severi (presidente), Cristiano Maccagnani (sindaco effettivo), Maria Paola Cattani (sindaco effettivo).